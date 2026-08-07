باشگاه خبرنگاران جوان - تمرینات تیم ملی والیبال ایران از روز سهشنبه ششم مردادماه با حضور ۱۴ بازیکن شامل علی رمضانی، عمران کوگجلی، امین اسماعیلنژاد، امیرمحمد گلزاده، علیرضا عبدالحمیدی، امیرحسین اسفندیار، متین حسینی، اسماعیل مسافر، احسان دانشدوست، شایان محرابی، آرمین قیلجنیازی، علیرضا فراهانی مصلحآبادی، کمیل خجسته و مهران توانا در سالن زندهیاد محمدرضا یزدانیخرم آغاز شد و ملیپوشان تمرینات خود را زیر نظر عباس نظریان به عنوان سرپرست، توماس توتولو، رحمان محمدیراد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور)، حسین کرد (فیزیوتراپ)، پیمان نعمتپور (مربی بدنساز)، سجاد نوری (ماساژور)، عیسی سنگدوبینی، پویا عزیزی و سجاد تاروردی برگزار کردند.
بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران، به همراه جیوانی روسی، مربی بدنساز تیم ملی، شب گذشته وارد تهران شد و از صبح امروز جمعه تمرینات با حضور بازیکنان حاضر در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ شامل عرشیا بهنژاد، ایلشن داوودیپور، علی حاجیپور، محسن دلاوری، مرتضی شریفی، پوریا حسینخانزاده، علی حقپرست، مبین نصری، محمد ولیزاده، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، نیما باطنی، محمدرضا حضرتپور و حسین حاجیکلاته با حضور تمامی نفرات پیگیری شد.
با توجه به حضور ۲۸ بازیکن در اردوی تیم ملی، تمرینات زیر نظر روبرتو پیاتزا در دو گروه پیگیری میشود و بازیکنان روزانه در دو نوبت در سالن زندهیاد محمدرضا یزدانیخرم تمرین میکنند. هر روز نیز رقابت این ۲۸ بازیکن برای قرارگیری در فهرست ۱۴ نفره تیم ملی ایران جهت حضور در مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا داغتر و حساستر خواهد شد.
تیم ملی والیبال ایران ۲۹ مردادماه با ۱۴ بازیکن راهی اردوی تدارکاتی روسیه خواهد شد تا پس از برگزاری اردوی ۱۰ روزه، برای حضور در رقابتهای قهرمانی مردان آسیا عازم ژاپن شود.
مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ از ۱۳ تا ۲۲ شهریورماه سال جاری در شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار میشود. این رقابتها نخستین مرحله انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس محسوب میشود و قهرمان مسابقات، سهمیه حضور در بازیهای المپیک را کسب خواهد کرد.