باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت صهیونیستی وای‌نت، پس از برکناری مقامات ارشد موساد که مشغول توسعه و فرماندهی یک طرح شکست‌خورده با هدف «براندازی حکومت» در ایران بودند، جزئیات جدیدی را در رابطه با بهای شکست و مسئله مسئولیت در درون نهاد امنیتی و سیاسی رژیم تروریستی اسرائیل فاش کرد.

در این گزارش آمده است که دو مقام ارشد این سازمان، یعنی رئیس اداره اطلاعات و رئیس بخش ایران، به همراه معاون برکنار شده رئیس موساد، کسانی بودند که این نقشه شکست خورده را طراحی کردند.

این وب‌سایت اعلام کرد، در حالی که موساد اصرار دارد که برکناری رئیس اداره اطلاعات و رئیس بخش ایران «با توافق متقابل» با رومن گافمن، رئیس جدید آژانس صورت گرفته است، فرمول‌های تحلیلی تایید می‌کنند که بسیار بعید است که این اقدام صرفا یک تصادف بوده باشد، بلکه مستقیما به بررسی شکست، به ویژه پس از برکناری معاون رئیس آژانس، چند روز پس از روی کار آمدن گافمن، مربوط می‌شود.

این گزارش به تلاش‌هایی برای به تصویر کشیدن اخراج‌ها به گونه‌ای که گویی اخراج آنها پیامی مبنی بر مسئولیت همه چیز بر گردن آنها بوده و بنیامین نتانیاهو کاملا بی‌گناه است، اشاره کرد.

وای نت خاطرنشان کرد که اولین و مهمترین مسئولیت بر عهده خود نتانیاهو است، زیرا او فرمانده عالی مسئول این آژانس است و او کسی است که از ابتدای سال ۲۰۲۳ به اطلاعات اصرار کرد تا طرحی برای سرنگونی حکومت ایران تدوین کند و تصمیم گرفت با هماهنگی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ریسک کند و اشتباهات مهمی مرتکب شود.

این وب‌سایت اسرائیلی توضیح داد که این طرح مبتنی بر ارزیابی‌های نادرست بوده و فاقد پاسخ به معضلات استراتژیک پیچیده در کشوری به بزرگی ایران است و خاطرنشان کرد که فروپاشی آن همچنین به دلیل عدم هماهنگی، تغییر زمان‌بندی و تصمیم ترامپ برای متوقف کردن یک عنصر حیاتی از این طرح، یعنی «حمله تجزیه‌طلبان کُرد» بوده است که منجر به شکست کامل این طرح شد.