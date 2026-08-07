باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه سیاستهای باشگاه پرسپولیس در مسیر جوانگرایی و توجه ویژه به استعدادهای تیمهای پایه، با درخواست دکتر پیمان حدادی، بازیکنان تیمهای پایه که دارای قرارداد حرفهای با باشگاه هستند، به تمرینات تیم بزرگسالان اضافه شدند.
این اقدام در ادامه روندی است که پیش از این نیز با امضای قراردادهای حرفهای با استعدادهایی، چون یعقوب مراجعه، عنایت زاده، سهیل صحرایی، محمد گندمی، امیرحسین محمودی و … کلید خورده بود.
مدیرعامل پرسپولیس با این رویکرد، ضمن سرمایه گذاری برای آینده، به دنبال کاهش نیاز به نقل و انتقالات و ایجاد پشتوانهای مطمئن برای سالهای پیش رو است.
باشگاه پرسپولیس طی سالهای اخیر توسعه سرمایههای انسانی و بهرهگیری از ظرفیت بازیکنان جوان را یکی از اولویتهای خود میداند و حضور این نفرات در کنار بازیکنان باتجربه تیم بزرگسالان، گامی مؤثر در روند رشد و آمادهسازی آنها برای حضور در بالاترین سطح فوتبال کشور خواهد بود. روندی که قطعا به جوانگرایی و تغییر نسل در پرسپولیس خواهد انجامید.