شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص جزئیات تأخیر پرواز تهران_ استانبول توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پرواز شماره ۷۶۹ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» در مسیر تهران ـ استانبول که مقرر بود ساعت ۱۷:۰۵ روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ انجام شود، به دلیل هم‌زمانی چند عامل عملیاتی، از جمله زمان‌بر شدن برخی هماهنگی‌های پروازی، محدودیت‌های مدیریت ترافیک هوایی و تأخیر در آماده‌سازی نهایی پرواز، با تأخیر انجام شد.

با توجه به افزایش حجم ترافیک هوایی هم‌زمان با عملیات بازگشت پروازهای اربعین، فرآیند انجام هماهنگی‌های عملیاتی و اخذ مجوزهای لازم برای انجام این پرواز بیش از زمان پیش‌بینی‌شده به طول انجامید. در این مدت، تمامی اقدامات لازم با هدف انجام پرواز در نخستین فرصت ممکن و با رعایت کامل الزامات ایمنی و عملیاتی دنبال شد‌.

در طول مدت انتظار، کارکنان خدمات فرودگاهی و عملیاتی «هما» با حضور مستمر در سالن، آخرین وضعیت پرواز را به اطلاع مسافران رسانده و پاسخگوی پرسش‌های آنان بودند. همچنین به منظور رفاه حال مسافران، در دو نوبت از آنان پذیرایی به عمل آمد.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» ضمن پوزش صمیمانه از مسافران این پرواز بابت تأخیر پیش‌آمده و قدردانی از صبوری و همراهی آنان، تأکید می‌کند که حفظ ایمنی پرواز، رعایت الزامات قانونی و صیانت از حقوق مسافران، اصول بنیادین فعالیت این شرکت است و هیچ‌گونه ملاحظه عملیاتی بر این اصول مقدم نخواهد بود.

برچسب ها: پرواز ، هواپیما
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