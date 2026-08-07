وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران، ضمن اعلام پایان موفقیت‌آمیز دومین نشست شورای بین‌دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قرقیزستان، از تصویب جمع‌بندی‌های راهبردی این اجلاس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد اتابک در حاشیه پایان دومین نشست شورای بین‌دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با حضور مقامات ارشد کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برگزار شد، با اشاره به نتایج به‌دست‌آمده، اظهار داشت: دستورکار‌های مهمی در این نشست مطرح و پس از بررسی‌های لازم، مصوبات آن به تأیید نهایی رسید که می‌تواند مسیر همکاری‌های اقتصادی میان اعضا را هموارتر سازد.

وزیر صمت با تشریح دیدار‌های حاشیه‌ای خود در جریان این سفر، از گفت‌و‌گو‌های سازنده با مقامات ارشد اقتصادی کشور‌های عضو خبر داد و گفت: طی روز‌های گذشته رایزنی‌های دوجانبه فشرده‌ای با وزیر اقتصاد قرقیزستان و معاون نخست‌وزیر روسیه داشتیم که در این دیدارها، مسائل کلیدی و چالش‌های موجود در روابط تجاری فی‌مابین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اتابک با تأکید بر اهمیت استراتژیک این توافق‌نامه‌ها برای اقتصاد ایران، ابراز امیدواری کرد که خروجی این نشست‌ها و توافقات حاصل از آن، به‌زودی منجر به جهش در حجم مبادلات کالایی و تعمیق پیوند‌های اقتصادی میان ایران و کشور‌های عضو این اتحادیه شود.

منبع : مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت صمت

برچسب ها: وزیر صمت ، اتحادیه اقتصادی اوراسیا
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