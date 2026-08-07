باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد پورتیموری، رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به آخرین آمار تردد زائران اربعین حسینی اظهار کرد: امروز بیست‌ودومین روز اجرای طرح اربعین حسینی است و بر اساس آخرین آمار تا ساعت ۲۴ روز بیست‌ویکم اجرای این طرح، حدود ۳ میلیون و ۱۰۲ هزار نفر از مرزهای شش‌گانه اربعینی به صورت زمینی از کشور خارج شده‌اند.

وی افزود: همچنین تا ساعت ۲۴، حدود ۲ میلیون و ۷۶۵ هزار نفر از زائران اربعین به کشور بازگشته‌اند و حدود ۳۳۵ هزار نفر نیز در حال حاضر در کشور عراق حضور دارند که امیدواریم با تسهیلات فراهم‌شده، بتوانند به سلامت و به‌خوبی به کشور بازگردند.

دریافت لحظه‌ای اطلاعات ترافیکی از جاده‌های کشور

رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وظایف این مرکز در حوزه جمع‌آوری اطلاعات ترافیکی گفت: یکی از وظایف مرکز مدیریت راه‌های کشور، جمع‌آوری آمار، اطلاعات و داده‌های مناسب از سطح جاده‌های کشور است که این موضوع در تمام ایام سال و به‌ویژه در مناسبت‌هایی مانند اربعین و تعطیلات که حجم عظیمی از سفرها در جاده‌های کشور انجام می‌شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

پورتیموری ادامه داد: برای دسترسی به این اطلاعات و داده‌ها، سامانه‌هایی در سطح جاده‌های کشور نصب شده است و آمار و اطلاعات به صورت لحظه‌ای و برخط در مرکز مدیریت راه‌ها دریافت می‌شود.

وی تصریح کرد: زمانی می‌توانیم کمک لازم را به هموطنان و هم‌میهنان عزیز ارائه کنیم که این داده‌ها در مرکز پردازش و تبدیل به اطلاعات ارزشمند و قابل استفاده برای کاربران جاده‌ای، به‌ویژه زائران اربعین شود.

سامانه ۱۴۱؛ مرجع اطلاع‌رسانی آخرین وضعیت جاده‌ها

رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به نحوه ارائه اطلاعات به کاربران جاده‌ای گفت: پس از پردازش داده‌ها و تبدیل آنها به اطلاعات ارزشمند، این اطلاعات از طریق سامانه‌هایی که در اختیار داریم به مردم ارائه می‌شود که معروف‌ترین آنها سامانه ۱۴۱ است.

پورتیموری افزود: سامانه ۱۴۱ شامل سایت، اپلیکیشن و سیستم تلفنی ۱۴۱ است و هموطنان عزیز می‌توانند از طریق این سامانه با مرکز مدیریت راه‌ها در ارتباط باشند و از آخرین وضعیت جاده‌های کشور مطلع شوند.

وی گفت: این موضوع به‌ویژه درباره محورهای منتهی به مرزهای اربعینی اهمیت دارد و تلاش شده است اطلاعات مورد نیاز زائران در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار آنها قرار گیرد.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از ایجاد صفحات ویژه اربعین در سایت این مرکز خبر داد و اظهار کرد: در سایت مرکز مدیریت راه‌ها صفحات ویژه‌ای برای اربعین ایجاد کرده‌ایم که در این صفحات، تأکید ویژه‌ای بر محورهای اربعینی و اطلاعات مربوط به سفرهای اربعینی و پایانه‌های مرزی شده است.

پورتیموری خاطرنشان کرد: این اطلاعات می‌تواند اطلاعات مفید و مؤثری را در اختیار زائران اربعین قرار دهد تا آنها بتوانند با آگاهی بیشتری نسبت به وضعیت مسیرها و محورهای منتهی به مرزها، سفر خود را مدیریت کنند.