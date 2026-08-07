رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور از خروج بیش از ۳ میلیون و ۱۰۲ هزار زائر اربعین از مرزهای شش‌گانه زمینی و بازگشت حدود ۲ میلیون و ۷۶۵ هزار زائر به کشور تا ساعت ۲۴ روز بیست‌ویکم طرح اربعین خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد پورتیموری، رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به آخرین آمار تردد زائران اربعین حسینی اظهار کرد: امروز بیست‌ودومین روز اجرای طرح اربعین حسینی است و بر اساس آخرین آمار تا ساعت ۲۴ روز بیست‌ویکم اجرای این طرح، حدود ۳ میلیون و ۱۰۲ هزار نفر از مرزهای شش‌گانه اربعینی به صورت زمینی از کشور خارج شده‌اند.

وی افزود: همچنین تا ساعت ۲۴، حدود ۲ میلیون و ۷۶۵ هزار نفر از زائران اربعین به کشور بازگشته‌اند و حدود ۳۳۵ هزار نفر نیز در حال حاضر در کشور عراق حضور دارند که امیدواریم با تسهیلات فراهم‌شده، بتوانند به سلامت و به‌خوبی به کشور بازگردند.

دریافت لحظه‌ای اطلاعات ترافیکی از جاده‌های کشور

رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وظایف این مرکز در حوزه جمع‌آوری اطلاعات ترافیکی گفت: یکی از وظایف مرکز مدیریت راه‌های کشور، جمع‌آوری آمار، اطلاعات و داده‌های مناسب از سطح جاده‌های کشور است که این موضوع در تمام ایام سال و به‌ویژه در مناسبت‌هایی مانند اربعین و تعطیلات که حجم عظیمی از سفرها در جاده‌های کشور انجام می‌شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

پورتیموری ادامه داد: برای دسترسی به این اطلاعات و داده‌ها، سامانه‌هایی در سطح جاده‌های کشور نصب شده است و آمار و اطلاعات به صورت لحظه‌ای و برخط در مرکز مدیریت راه‌ها دریافت می‌شود.

وی تصریح کرد: زمانی می‌توانیم کمک لازم را به هموطنان و هم‌میهنان عزیز ارائه کنیم که این داده‌ها در مرکز پردازش و تبدیل به اطلاعات ارزشمند و قابل استفاده برای کاربران جاده‌ای، به‌ویژه زائران اربعین شود.

سامانه ۱۴۱؛ مرجع اطلاع‌رسانی آخرین وضعیت جاده‌ها

رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به نحوه ارائه اطلاعات به کاربران جاده‌ای گفت: پس از پردازش داده‌ها و تبدیل آنها به اطلاعات ارزشمند، این اطلاعات از طریق سامانه‌هایی که در اختیار داریم به مردم ارائه می‌شود که معروف‌ترین آنها سامانه ۱۴۱ است.

پورتیموری افزود: سامانه ۱۴۱ شامل سایت، اپلیکیشن و سیستم تلفنی ۱۴۱ است و هموطنان عزیز می‌توانند از طریق این سامانه با مرکز مدیریت راه‌ها در ارتباط باشند و از آخرین وضعیت جاده‌های کشور مطلع شوند.

وی گفت: این موضوع به‌ویژه درباره محورهای منتهی به مرزهای اربعینی اهمیت دارد و تلاش شده است اطلاعات مورد نیاز زائران در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار آنها قرار گیرد.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از ایجاد صفحات ویژه اربعین در سایت این مرکز خبر داد و اظهار کرد: در سایت مرکز مدیریت راه‌ها صفحات ویژه‌ای برای اربعین ایجاد کرده‌ایم که در این صفحات، تأکید ویژه‌ای بر محورهای اربعینی و اطلاعات مربوط به سفرهای اربعینی و پایانه‌های مرزی شده است.

پورتیموری خاطرنشان کرد: این اطلاعات می‌تواند اطلاعات مفید و مؤثری را در اختیار زائران اربعین قرار دهد تا آنها بتوانند با آگاهی بیشتری نسبت به وضعیت مسیرها و محورهای منتهی به مرزها، سفر خود را مدیریت کنند.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافبک
خبرهای مرتبط
عزم دستگاه‌ها برای مدیریت موج بازگشت اربعین/ زائران در مسیر خانه
افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیط‌ها؛ رقمی پایین‌تر از نرخ تورم
اتوبوس تهران _کربلا ۴میلیون و۲۳۵هزار تومان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش میزان مصرف آب مستقیماً بر رقم نهایی قبض اثرگذار خواهد بود
کیف پول ایران؛ گام تازه بانک مرکزی برای تحول در پرداخت‌ها
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۶ مرداد
واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده در سال ۱۴۰۵/ مصرف سوخت خودرو‌ها قابلیت کاهش دارد
آغاز عملیات سه میدان بزرگ نفتی کشور کلید خورد
۷۳۸۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران اربعین به کارگیری شد
ایران، شریک راهبردی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسیر توسعه تجارت و همگرایی منطقه‌ای
حمایت‌های سه‌گانه از کسب‌وکارهای متاثر از جنگ/ استفاده از ابزارهای مختلف تأمین مالی در دستور کار
اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا با مواضع قبلی وی درخصوص اقتصاد ایران متناقض است
ارتقای مبادلات تجاری ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا
آخرین اخبار
فروش بلیت رفت و برگشت زائران دهه پایانی صفر از ۱۷ مرداد آغاز می‌شود
رگبار بارش و بارش پراکنده در ارتفاعات البرز تا روز یکشنبه
ترافیک در محورهای شمالی و ورودی پایتخت سنگین است
اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا با مواضع قبلی وی درخصوص اقتصاد ایران متناقض است
احداث۲۴۵۰ مگاوات نیروگاه حرارتی جدید در یک سال اخیر؛ عبور موفق از روز‌های پرفشار تابستان
خروج بیش از ۳.۱ میلیون زائر اربعین از مرزهای زمینی/ بازگشت ۲.۷ میلیون زائر به کشور
ارتقای مبادلات تجاری ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا
جزئیات تأخیر پرواز تهران ـ استانبول اعلام شد
کشاورزان از سم‌پاشی و کوددهی در ساعات بعدازظهر اجتناب کنند
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۶ مرداد
آزادسازی سهام عدالت از سوی دولت، گامی برای تحقق حقوق مالکانه مردم و تکمیل خصوصی‌سازی
بازار سرمایه همچنان ارزنده/ در شرایط فعلی بهترین پرتفوی برای سهامداران چگونه خواهد بود؟
شاخص‌های بازار سهام سوار بر مدار صعودی/ ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار
ایران، شریک راهبردی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسیر توسعه تجارت و همگرایی منطقه‌ای
حمایت‌های سه‌گانه از کسب‌وکارهای متاثر از جنگ/ استفاده از ابزارهای مختلف تأمین مالی در دستور کار
افزایش میزان مصرف آب مستقیماً بر رقم نهایی قبض اثرگذار خواهد بود
۷۳۸۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران اربعین به کارگیری شد
واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده در سال ۱۴۰۵/ مصرف سوخت خودرو‌ها قابلیت کاهش دارد
آغاز عملیات سه میدان بزرگ نفتی کشور کلید خورد
کیف پول ایران؛ گام تازه بانک مرکزی برای تحول در پرداخت‌ها
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی/ مطالبه‌ای با سابقه بیش از دو دهه همچنان باقی است
آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم اجرایی شود
افزایش بهره وری تولید راه حلی برای دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی
ثبت تردد ۵.۸ میلیون زائر حسینی از مرزهای اربعینی در سفرهای رفت و برگشت