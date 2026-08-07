باشگاه خبرنگاران جوان- رضا جانفشان نوبری مدیرعامل سازمان آتشنشانی تبریز گفت: حادثه آتشسوزی یک واحد مسکونی در منطقه رضوانشهر تبریز بعدازظهر امروز در آشپزخانه طبقه دوم یک ساختمان مسکونی سهطبقه در رضوانشهر رخ داد که موجب انتشار دود نسبتاً غلیظ در فضای ساختمان شد.
وی افزود: پس از اعلام وقوع حریق، تیم عملیاتی آتشنشانی به محل حادثه اعزام شد و نیروها با استفاده از تجهیزات تنفسی وارد ساختمان شده و پس از دسترسی به کانون آتش، عملیات مهار و اطفای کامل حریق را انجام دادند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تبریز با اشاره به اینکه در این حادثه از گسترش آتش به سایر قسمتهای ساختمان جلوگیری شد، خاطرنشان کرد: بررسی دقیق تجهیزات و اتصالات برقی و گازی در منازل میتواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث مشابه داشته باشد.
جانفشان نوبری از شهروندان خواست بهصورت مستمر وسایل برقی، گازی و اتصالات مربوط به آنها را بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه نقص یا ایراد، نسبت به رفع آن در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کنند.