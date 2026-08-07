چندین کشور اروپایی با وجود فشار آمریکا از ارسال موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت به اوکراین خودداری کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که چندین کشور اروپایی با وجود فشار آمریکا، از ارائه موشک‌های رهگیر برای سامانه‌های پاتریوت به اوکراین خودداری کردند، زیرا می‌ترسیدند که این امر ذخایر آنها را به پایان برساند و قابلیت‌های دفاعی آنها را تضعیف کند.

این روزنامه گزارش داد که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیش از این در سال ۲۰۲۶ تلاش کرده بود تعدادی از کشور‌های اروپایی را برای ارسال موشک‌های پاتریوت به کی‌یف متقاعد کند، اما با مخالفت این کشور‌ها مواجه شد، زیرا این کشور‌ها از کاهش آمادگی پدافند هوایی خود بیم داشتند.

این روزنامه به نقل از یک مقام اوکراینی نوشت: در حال حاضر هیچ موشک رهگیر وجود ندارد و فکر نمی‌کنم تامین امنیت آنها در مقادیر زیاد در ماه‌های آینده امکان‌پذیر باشد.

این روزنامه خاطرنشان کرد که در تاریخ ۵ آگوست، نیرو‌های اوکراینی قادر به رهگیری هیچ یک از موشک‌های شلیک شده به سمت کی‌یف نبودند. بعدا، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفت که ضعف پدافند هوایی اوکراین به دلیل کمبود موشک‌های رهگیر است.

زلنسکی بار‌ها از کشور‌های غربی خواسته است تا سیستم‌های دفاع هوایی و موشک‌های رهگیر بیشتری را در اختیار اوکراین قرار دهند.

زلنسکی در مصاحبه‌ای با آکسیوس فاش کرد که از ترامپ خواسته است تا قبل از زمستان ۳۰۰ موشک رهگیر پاتریوت به کشورش تحویل دهد، در حالی که ترامپ در دیدار با خبرنگاران در کاخ سفید تایید کرد که آمریکا نیز به این موشک‌ها نیاز دارد.

آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، با اذعان به دشواری‌های کی‌یف در تهیه موشک‌های PAC-۳ برای سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت خود، خاطرنشان کرد که کشورش برای هر موشک با شرکای خود «مبارزه» می‌کند.

منبع: آر تی

برچسب ها: سامانه پاتریوت ، جنگ اوکراین ، آمریکا و اوکراین
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