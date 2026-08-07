باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که شبکه برق کشور همچنان با شرایط دمایی کم‌سابقه و تقاضای حداکثری مواجه است، معاون برق و انرژی وزارت نیرو از افزایش ۲۴۵۰ مگاوات ظرفیت جدید حرارتی به مدار تولید خبر داد و بر تداوم اقدامات راهبردی برای حفظ پایداری شبکه و تقویت تاب‌آوری صنعت برق تأکید کرد.

مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در حاشیه بازدید از نیروگاه شهدای پاکدشت و تقدیر از عملکرد شرکت تولید نیروی برق دماوند، ضمن اشاره به شرایط دمایی حساس و فشار‌های وارد بر شبکه در روز‌های اخیر، از تحقق گام‌های بزرگ در جهت تقویت زیرساخت‌های انرژی کشور خبر داد.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق، اظهار داشت: «با وجود چالش‌های تأمین برق در روز‌های اوج مصرف، همکاران ما با دغدغه‌مندی کامل، حفظ پایداری شبکه و تأمین نیاز مردم را اولویت نخست خود قرار داده‌اند. در همین راستا، توسعه ظرفیت تولید برق کشور به سطح مطلوبی رسیده و آمار‌های سال اخیر نشان می‌دهد که ۲۴۵۰ مگاوات ظرفیت حرارتی جدید به شبکه سراسری متصل شده است.»

رجبی مشهدی افزود از این میزان ۷ واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی است که برای تولید برق به سوخت اضافه نیاز ندارند. سخنگوی صنعت برق ضمن اشاره به اقدامات اصلاحی و ارتقا توان در بخش نیروگاهی افزود: «علاوه بر احداث ظرفیت‌های جدید، تمرکز ویژه‌ای بر رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری موجود و ارتقا واحد‌های توربین گاز صورت گرفته که سرجمع از این محل ۵۰۰ مگاوات برق بیشتری به شبکه تزریق شده است.»

معاون وزیر نیرو به تحولات بخش شبکه نیز اشاره کرد و گفت: «توسعه ۲۰۰۰ کیلومتر شبکه انتقال و فوق توزیع در یک سال گذشته، گواهی بر عزم جدی وزارت نیرو برای تقویت زیرساخت‌های انتقال و توزیع انرژی است که در کنار توسعه تولید، نقشی کلیدی در عبور از اوج مصرف برق ایفا می‌کند.»

رجبی مشهدی با تحسین عملکرد نیروگاه دماوند در شاخص‌های کمی و کیفی، تصریح کرد: «نیروگاه دماوند حتی در شرایط سخت عملیاتی، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشته است. مدیریت این مجموعه نه تنها در حفظ تولید، بلکه در تحقق بهره‌وری اقتصادی موفق بوده و این مدل مدیریتی می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌ها باشد.»

وی با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی برای تداوم این مسیر، خاطرنشان کرد: «برای استمرار پایداری تولید و اجرای بهینه‌ی تعمیرات و توسعه، استفاده از ابزار‌های نوین تأمین مالی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود.»

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان با تأکید بر نقش راهبردی صنعت برق در آرامش جامعه و استمرار فعالیت‌های اقتصادی گفت: «هدف ما افزایش پایداری شبکه است که تاب‌آوری جامعه را در شرایط کنونی افزایش می‌دهد. مردم با درک شرایط، بهترین همراهان ما هستند و ما موظفیم با حفظ پایداری شبکه، پاسخ شایسته‌ای به اعتماد آنان بدهیم.»

منبع: وزارت نیرو