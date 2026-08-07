باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از موج بزرگ ورود مهاجران از مراکش به منطقه خودمختار «سبته» متعلق به اسپانیا، مادرید اعلام کرد که قصد دارد کودکان مهاجرِ بدون همراه را در چند هفته آینده به مناطق مختلف کشور منتقل کند.

در موج اخیر ورود مهاجران، حدود ۷۲ هزار نفر در یک هفته وارد سبته شدند. این منطقه در شمال آفریقا واقع شده و همسایه مراکش است، اما بخشی از قلمرو اسپانیا محسوب می‌شود.

بیشتر مهاجران بعداً به اجبار دولت اسپانیا به مراکش بازگشتند، اما بیش از ۱۱۰۰ کودک و نوجوان بدون همراه همچنان در سبته مانده‌اند.

برخلاف بزرگسالان، کودکان را نمی‌توان به‌سادگی بازگرداند؛ پرونده هر کودک باید جداگانه بررسی شود تا سن، هویت، وضعیت خانوادگی و بهترین راه‌حل برای او مشخص شود.

گفته شده دولت اسپانیا اولویت را به دختران و کودکان زیر ۱۳ سال داده و گفته امکانات و نیرو‌های بیشتری برای رسیدگی به وضعیت آنها اعزام می‌کند.

دولت مراکش نیز اعلام کرده آماده همکاری برای بازگرداندن کودکانی است که امکان بازگشت قانونی آنها وجود داشته باشد، اما قوانین حمایتی کودکان روند را پیچیده کرده است.

منبع: رویترز