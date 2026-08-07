احداث ۲۲ پایگاه اورژانس در استان کرمانشاه

باشگاه خبرنگاران جوان-علی سروش روز جمعه در آیین افتتاح پایگاه جادهای فوریتهای پزشکی روستای فش از توابع شهرستان کنگاور اظهار کرد: اجرای طرح پزشک خانواده از اولویتهای نظام سلامت کشور است و در حالی که برای هر استان تنها یک شهرستان به عنوان پایلوت در نظر گرفته شده، کرمانشاه با پیگیریهای انجام شده سه پایلوت خواهد داشت که کنگاور و جوانرود از جمله آنها هستند.
وی با اشاره به برنامههای توسعه خدمات درمانی در استان افزود: سیاست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توزیع عادلانه امکانات، تجهیزات، پزشکان متخصص و فوقتخصص در سراسر استان است و تمرکز خدمات درمانی در مرکز استان را به صلاح مردم نمیدانیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ساخت مرکز مراقبتهای ویژه سکته مغزی (SCU) در شهرستان کنگاور خبر داد و گفت: این مرکز در حال احداث است و مجمع خیرین سلامت کشور نیز برای تکمیل آن قول مساعد دادهاند.
سروش با بیان اینکه کنگاور در مسیر تردد زائران عتبات عالیات و دروازه کربلا قرار دارد، توسعه زیرساختهای درمانی و اورژانس این شهرستان را ضروری دانست و افزود: در حال حاضر ۲۲ پایگاه فوریتهای پزشکی در سطح استان در دست احداث و راهاندازی است و برنامهریزی شده طی یک تا دو سال آینده عملیات ساخت این پایگاهها به پایان برسد.
وی ادامه داد: امسال نیز تفاهمنامهای میان استانداری کرمانشاه و سازمان اورژانس کشور منعقد شده است تا ۲۵ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس استان افزوده شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین از اهدای یک دستگاه موتورآمبولانس به شبکه اورژانس شهرستان کنگاور خبر داد و گفت: این تجهیزات میتواند در افزایش سرعت خدماترسانی به بیماران، بهویژه در مناطق پرتردد، نقش مؤثری ایفا کند.
سروش با اشاره به عملکرد کادر سلامت در بحرانهای کشور اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و دیگر شرایط بحرانی، همواره در کنار مردم بوده و با افتخار اعلام میکنم در این مأموریتها حتی یک مورد ترک فعل از سوی کارکنان حوزه بهداشت و درمان ثبت نشده است.
وی تأکید کرد: تلاش ما در دانشگاه، پاسخگویی به مطالبات مردم است و مدیرانی را انتخاب کردهایم که خود را در برابر مردم، به عنوان ولینعمتان نظام، مسئول و پاسخگو بدانند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان یکی از دانشگاههای برتر کشور، همه ظرفیتهای خود را برای ارتقای سلامت مردم استان به کار گرفته و توسعه خدمات درمانی در مناطق مختلف را با جدیت دنبال میکند.