باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه گاردین در تحلیلی مدعی شده تهران جدول زمانی مذاکرات را به شکلی طراحی کرده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را تا زمان برگزاری انتخابات کنگره درگیر مناقشه با ایران نگه دارد.

گاردین می‌نویسد: اگرچه مقامات ایرانی از زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ هیچ‌گاه به آمریکا اعتماد نداشته‌اند، این خصومت اکنون به‌طور شخصی متوجه ترامپ نیز شده است. او نه‌تنها در سال ۲۰۱۸ توافق هسته‌ای که با زحمت فراوان به دست آمده بود را کنار گذاشت، بلکه دستور ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر کرد و سپس از سال گذشته علیه این کشور جنگ به راه انداخت.

به نوشته این روزنامه، با آغاز شمارش معکوس تا انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر، احتمال سقوط سیاسی ترامپ به موضوع گمانه‌زنی در تهران تبدیل شده است. رسانه‌های ایرانی کاهش محبوبیت رئیس‌جمهور آمریکا را دنبال می‌کنند و تغییرات سیاسی در حزب دموکرات نیز با دقت زیر نظر گرفته شده است.

این هفته، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد که پس از توافق بر سر مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز، «دو تا چهار ماه» زمان لازم خواهد بود تا مرحله دوم مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز شود.

او گفت که برای رسیدن به مرحله دوم، مجموعه‌ای از موانع وجود دارد؛ از جمله لغو تحریم‌ها، پایان محاصره بنادر ایران توسط آمریکا، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و ارائه تعهدات جدید درباره عدم آغاز جنگ. روندی که می‌تواند تا مدت‌ها پس از انتخابات میان‌دوره‌ای هم ادامه پیدا کند.

به گزارش گاردین، اگر تهران بتواند این جدول زمانی را پیش ببرد، حزب جمهوری‌خواه در حالی وارد انتخابات می‌شود که ترامپ هیچ تضمینی بابت برنامه هسته‌ای تهران نگرفته و در عین حال میلیون‌ها دلار برای جنگی هزینه کرده که عملا شکست خورده است.

جیسون برادسکی، کارشناس سیاست‌خارجی آمریکا گفت: «این وضعیت، سناریوی بسیار محتملی از ادامه چرخه‌های درگیری میان آمریکا و تهران بر سر تنگه هرمز ایجاد می‌کند. پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هیچ آرامش واقعی‌ای وجود نخواهد داشت؛ تهران علاقه‌ای ندارد چنین فرصتی را به دولت ترامپ بدهد».

در همین حال، به گفته گاردین، رسانه‌های ایرانی به اظهارات مارک زل، وکیل اسرائیلی-آمریکایی اشاره می‌کنند که گفته است: «همه‌چیز درباره انتخابات میان‌دوره‌ای است. مردم آمریکا از جنگ خسته شده‌اند و دولت برای عبور هوشمندانه از فضای پیش از انتخابات تلاش می‌کند تا از تسلط دموکرات‌ها بر کنگره جلوگیری کند».

اگر جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای شکست بخورند، طبق تحلیل گاردین، قدرت سیاسی ترامپ کاهش می‌یابد و ممکن است ادامه تأمین مالی جنگ یا آغاز درگیری‌های جدید برای دولت او دشوارتر شود. برخی معتقدند این وضعیت ترامپ را به سمت مذاکره جدی‌تر سوق می‌دهد، اما مخالفان این دیدگاه می‌گویند تضعیف ترامپ لزوماً به معنای توافق آسان‌تر با تهران نخواهد بود.

منبع: گاردین