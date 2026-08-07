باشگاه خبرنگاران جوان، نجفی، محمد رادمهر به همراه مهندس هدایت سهرابی مشاور نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهدای دانشآموز مدرسه شجرهطیبه و بزرگداشت پیشکسوتان عرصه خبر با شاخه گل ادای احترام نمودند.
محمد رادمهر با پرداختن به جایگاه علمی و اجتماعی خبرنگاران، اظهار داشت: «خبرنگاران تنها گزارشگر رویدادها نیستند، بلکه آنها راویان حقیقت و نگهبانان آگاهی در جامعهاند. در دنیای امروز که جریانهای مختلف اطلاعاتی با هدف ایجاد تفرقه فعالیت میکنند، نقش خبرنگار امین و حرفهای، تبدیل شدن به یک سپر دفاعی در برابر اخبار جعلی و شایعات است.
وی با تأکید بر اهمیت رسانه در توسعه منطقهای افزود: «خبرنگاران در شهرستان میناب، پل ارتباطی حیاتی میان مطالبات مردم و تصمیمگیران دولتی هستند. آنها با انعکاس دقیق مشکلات، دستاوردها و نیازهای جامعه، به سیاستگذاران کمک میکنند تا تصمیمات درستتر و کارآمدتری اتخاذ کنند. در واقع، خبرنگاران با تقویت روحیه امید و همدلی، نقشآفرین ثبات و توسعه در جامعه هستند.»
وی همچنین با اشاره به پیوند میان ایثار و رسانه گفت: «همانگونه که شهدای دبستان شجرهطیبه با فداکاری خود مسیر آگاهی و آزادی را برای ما هموار کردند، پیشکسوتان رسانه نیز با خدمت صادقانه خود، بستر اطلاعرسانی و شفافیت را در این منطقه فراهم آوردهاند.»
خبرنگاران، سرمایههای ارزشمند و نیروهای محرک جامعه هستند. وظیفهی اصلی آنها، فراتر از نوشتن یک خبر ساده، ایجاد شفافیت و پاسخگویی است. خبرنگار حرفهای، با نگاهی تیزبین و بیطرفانه، توانایی تبدیل "مطالبه" به "راهکار" را دارد.
در شهرستان میناب، ما به خبرنگارانی نیاز داریم که نه تنها گزارشگر، بلکه همسنگ و همتراز با توسعه منطقه باشند؛ کسانی که با انتقال دقیق صداهای پنهان و نیازهای مردم، به مدیریت بهتر جامعه کمک کنند. امروز که ما در برابر مزار شهدای معصوم و پیشکسوتان رسانه ایستادهایم، یادآور میکنیم که آگاهیبخشی، خود نوعی جهاد و خدمت به میهن است.»
درپایان ضمن حضور برمزار زنده یاد مرحوم محمد انصاری و بهداد رضایی از پیشکسوتان عرصه خبر میناب با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره خدمات ارزشمند و تلاشهای صادقانه آنان در حوزه اطلاعرسانی را گرامی داشتند.