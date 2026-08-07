معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب، بر نقش راهبردی رسانه‌ها در مدیریت بحران‌ها و هدایت افکار عمومی تأکید کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان، نجفی، محمد رادمهر به همراه مهندس هدایت سهرابی مشاور نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره‌طیبه و بزرگداشت پیشکسوتان عرصه خبر با شاخه گل ادای احترام نمودند.

محمد رادمهر با پرداختن به جایگاه علمی و اجتماعی خبرنگاران، اظهار داشت: «خبرنگاران تنها گزارش‌گر رویداد‌ها نیستند، بلکه آنها راویان حقیقت و نگهبانان آگاهی در جامعه‌اند. در دنیای امروز که جریان‌های مختلف اطلاعاتی با هدف ایجاد تفرقه فعالیت می‌کنند، نقش خبرنگار امین و حرفه‌ای، تبدیل شدن به یک سپر دفاعی در برابر اخبار جعلی و شایعات است.

‌وی با تأکید بر اهمیت رسانه در توسعه منطقه‌ای افزود: «خبرنگاران در شهرستان میناب، پل ارتباطی حیاتی میان مطالبات مردم و تصمیم‌گیران دولتی هستند. آنها با انعکاس دقیق مشکلات، دستاورد‌ها و نیاز‌های جامعه، به سیاست‌گذاران کمک می‌کنند تا تصمیمات درست‌تر و کارآمدتری اتخاذ کنند. در واقع، خبرنگاران با تقویت روحیه امید و همدلی، نقش‌آفرین ثبات و توسعه در جامعه هستند.»

وی همچنین با اشاره به پیوند میان ایثار و رسانه گفت: «همان‌گونه که شهدای دبستان شجره‌طیبه با فداکاری خود مسیر آگاهی و آزادی را برای ما هموار کردند، پیشکسوتان رسانه نیز با خدمت صادقانه خود، بستر اطلاع‌رسانی و شفافیت را در این منطقه فراهم آورده‌اند.»

خبرنگاران، سرمایه‌های ارزشمند و نیرو‌های محرک جامعه هستند. وظیفه‌ی اصلی آنها، فراتر از نوشتن یک خبر ساده، ایجاد شفافیت و پاسخگویی است. خبرنگار حرفه‌ای، با نگاهی تیزبین و بی‌طرفانه، توانایی تبدیل "مطالبه" به "راهکار" را دارد.

در شهرستان میناب، ما به خبرنگارانی نیاز داریم که نه تنها گزارشگر، بلکه هم‌سنگ و هم‌تراز با توسعه منطقه باشند؛ کسانی که با انتقال دقیق صدا‌های پنهان و نیاز‌های مردم، به مدیریت بهتر جامعه کمک کنند. امروز که ما در برابر مزار شهدای معصوم و پیشکسوتان رسانه ایستاده‌ایم، یادآور می‌کنیم که آگاهی‌بخشی، خود نوعی جهاد و خدمت به میهن است.»

درپایان ضمن حضور برمزار زنده یاد مرحوم محمد انصاری و بهداد رضایی از پیشکسوتان عرصه خبر میناب با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره خدمات ارزشمند و تلاش‌های صادقانه آنان در حوزه اطلاع‌رسانی را گرامی داشتند.

برچسب ها: میناب ، خبرنگار
خبرهای مرتبط
زلزله ۴ ریشتری در حوالی بندرلنگه
هیچ‌گونه اصابتی در قشم و بندرعباس گزارش نشده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تغییر زمان عرضه سوخت اضطراری در جایگاه های هرمزگان
خبرنگاران، نگهبانان حقیقت و پل ارتباطی مردم و مسولان هستند
آخرین اخبار
تغییر زمان عرضه سوخت اضطراری در جایگاه های هرمزگان
خبرنگاران، نگهبانان حقیقت و پل ارتباطی مردم و مسولان هستند
هیچ‌گونه اصابتی در قشم و بندرعباس گزارش نشده است