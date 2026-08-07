باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با همراهی محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و فرهاد حاجی‌اف معاون ورزش وزارت جوانان و ورزش جمهوری آذربایجان، از بخش‌های مختلف مرکز ملی جودو، سالن‌های تمرینی، امکانات بدنسازی، فضا‌های آموزشی و بخش‌های اقامتی ویژه ورزشکاران بازدید کرد.

در جریان این بازدید، مسئولان جودوی جمهوری آذربایجان گزارشی از برنامه‌های توسعه‌ای، روند آماده‌سازی تیم‌های ملی، فعالیت‌های استعدادیابی و برنامه‌های آموزشی این مجموعه ارائه کردند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت‌های دو کشور در رشته جودو، بر توسعه همکاری‌های مشترک میان فدراسیون‌های جودوی ایران و جمهوری آذربایجان، برگزاری اردو‌های مشترک، تبادل مربیان و ورزشکاران و انتقال تجربیات فنی تأکید کرد.

دنیامالی همچنین امکانات تمرینی و اقامتی این مجموعه را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد و توسعه زیرساخت‌های تخصصی را یکی از عوامل مهم در موفقیت کشور‌های صاحب‌نام در ورزش قهرمانی دانست.

این بازدید در راستای توسعه دیپلماسی ورزشی و تقویت همکاری‌های تخصصی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه ورزش قهرمانی انجام شد.