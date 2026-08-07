باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با ابراز اطمینان از پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دورهای کنگره، ادعا کرد که سوابق تاریخی تنها عاملی است که میتواند مانع از دستیابی به این هدف شود.
ترامپ در مصاحبهای گفت: «فکر میکنم ما پیروز خواهیم شد، اما حتی روسای جمهور خوب هم معمولا در انتخابات میاندورهای شکست میخورند، در غیر این صورت باید بگویم که ما به راحتی پیروز خواهیم شد.»
ترامپ با اشاره به اینکه حزب او معمولا در طول قرن گذشته انتخابات میان دورهای را باخته است، صرف نظر از اینکه رئیس جمهور دموکرات باشد یا جمهوری خواه، اظهار داشت که سابقه تاریخی تنها عاملی است که علیه جمهوری خواهان عمل میکند.
وی افزود: این تنها عاملی است که علیه ما عمل میکند. به دلایلی، چه رئیس جمهور دموکرات باشد و چه جمهوری خواه، در انتخابات میان دورهای شکست میخورد و این اتفاق صد سال است که میافتد، نه فقط پنجاه سال.
ترامپ مدعی شد که دستاوردهای دولتش از نامزدهای حزب جمهوریخواه حمایت خواهد کرد و به کاهش مالیات، معافیت مالیاتی برای انعام و اضافه کاری، افزایش سرمایهگذاری در آمریکا و تقویت نیروهای مسلح اشاره کرد.
او همچنین تاکید کرد که دموکراتها با انتخاب نامزدهایی که قادر به رقابت نیستند، شانس انتخاباتی خود را تضعیف میکنند.
انتخابات میاندورهای کنگره قرار است در تاریخ ۳ نوامبر برگزار شود. تحلیلگران پیشبینی میکنند که با توجه به کاهش محبوبیت دولت به دلیل حملات نظامی علیه ایران و افزایش قیمتها، جمهوریخواهان ممکن است کنترل مجلس نمایندگان را به دموکراتها واگذار کنند.
منبع: آر تی