مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: تصادف زنجیره‌ای پرشیا ، تریلی و وانت پیکان در محور سلماس - ارومیه ۶ فوتی و ۵ مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - حمید محبوبی مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی: ساعت ۱۶:۲۵ روز جمعه « ۱۶مرداد ماه ۱۴۰۵»؛ گزارشی مبنی بر تصادف زنجیره‌ای پرشیا ، تریلی و وانت پیکان  در محور سلماس _ ارومیه (جاده فرعی قیرمیزی یول) اعلام شد.

وی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال احمر شهرستان اروميه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی ادامه داد: این حادثه ۵ مصدوم و ۶ فوتی داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند، و فوتی های این تصادف بعد از رهاسازی توسط ست هیدرولیک خودروی نجات به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.

 

 

تصادف زنجیره‌ای مرگبار در محور سلماس - ارومیه ۶ فوتی برجا گذاشت+تصاویر

تصادف زنجیره‌ای مرگبار در محور سلماس - ارومیه ۶ فوتی برجا گذاشت+تصاویر

تصادف زنجیره‌ای مرگبار در محور سلماس - ارومیه ۶ فوتی برجا گذاشت+تصاویر

برچسب ها: تصادف زنجیره ای ، هلال احمر
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تصادف زنجیره‌ای مرگبار در محور سلماس - ارومیه ۶ فوتی برجا گذاشت+تصاویر
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