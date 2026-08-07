باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - حمید محبوبی مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی: ساعت ۱۶:۲۵ روز جمعه « ۱۶مرداد ماه ۱۴۰۵»؛ گزارشی مبنی بر تصادف زنجیره‌ای پرشیا ، تریلی و وانت پیکان در محور سلماس _ ارومیه (جاده فرعی قیرمیزی یول) اعلام شد.

وی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال احمر شهرستان اروميه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی ادامه داد: این حادثه ۵ مصدوم و ۶ فوتی داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند، و فوتی های این تصادف بعد از رهاسازی توسط ست هیدرولیک خودروی نجات به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.