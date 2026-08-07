باشگاه خبرنگاران جوان- عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بندر امیرآباد در استان مازندران یکی از گلوگاههای حیاتی در تامین کالاهای اساسی، استان و کشور است و با توجه به دستورالعملهای کشوری مبنی بر تکلیف بندر امیرآباد برای تخلیه متناوب و ۷۰ درصدی کالاها، دادگستری استان مازندران برای رفع موانع موجود، تسهیل فرآیند ترخیص کالا، تخلیه انبارها و پیشگیری از شکلگیری مفاسد اقتصادی، اتخاذ تصمیمات در چارچوب قوانین و مقررات وظبفه سنگینی را بر عهده گرفته است.
وی درباره اقدامات دادگستری مازندران در دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، از نظارت مستمر بر روند تأمین، تخلیه و توزیع کالاهای اساسی در بنادر استان خبر داد و افزود: با حضور میدانی مسئولان قضایی، هیچگونه وقفهای در تأمین نیازهای اساسی مردم ایجاد نشده است.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: همزمان با شرایط ویژه کشور، دستگاه قضایی استان با جلسات مستمر و حضور میدانی دادستان بهشهر در مراکز حساس، بهویژه بندر امیرآباد، روند ورود، تخلیه و توزیع کالاهای اساسی را بهصورت شبانه روزی رصد و پایش کرد تا کوچکترین خللی در تأمین نیازهای مردم به وجود نیاید.
وی افزود: با هماهنگی دستگاه قضایی، اداره کل بنادر، گمرک، سازمانهای نظارتی و دستگاههای اجرایی، روند ترخیص و خروج کالاهای اساسی، سرعت بیشتری گرفت و از هرگونه رسوب غیرضروری کالا در بندر پیشگیری شد.
پوریانی با اشاره به عملکرد بندر امیرآباد گفت: در این بازه زمانی، بیش از سه میلیون و ۷۷۱ هزار تن کالا در بندر امیرآباد تخلیه شد که شامل کالاهای اساسی از جمله جو، ذرت، روغن نباتی و حیوانی، سویا و گندم بوده است؛ که از بندر خارج و به شبکه توزیع کشور منتقل شد.
پوریانی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با برخورد قاطع با هرگونه احتکار، اخلال در نظام توزیع، گرانفروشی و سوءاستفاده احتمالی، اجازه نداد امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه خدشهدار شود و در کنار سایر دستگاهها، از حقوق عامه و امنیت معیشتی مردم صیانت کرد.