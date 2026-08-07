معاون وزیر دیپلماسی عمومی عربستان تأکید کرد توافق دفاعی جدید با ترکیه و پاکستان با هدف ایجاد محور نظامی یا رقابت تسلیحاتی امضا نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - راید کریملی، معاون وزیر دیپلماسی عمومی عربستان با اشاره به توافق دفاعی این کشور که ظهر امروز در «مکه» امضا شده، اظهار داشت که این توافقنامه با هدف ایجاد یک محور نظامی و بلوک فرقهای انجام نشده است.
کریملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این توافق تلاشی برای ایجاد یک محور نظامی یا بلوک فرقهای نیست. همچنین ارتباطی با اهداف هستهای یا رقابت تسلیحاتی ندارد؛ بلکه بر ایجاد توانمندیهای پایدار تمرکز دارد».
او افزود: «بر اساس این توافق، هرگونه حمله مسلحانه خارجی علیه هر یک از سه کشور ترکیه، پاکستان یا عربستان به معنای حمله علیه هر سه کشور تلقی خواهد شد».
عصر امروز ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سهجانبه مشترکی را در مکه امضا کردند. بر اساس بیانیه مشترک سه کشور، هدف این توافق تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه حمله خارجی است.
جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه گفت این توافق علیه هیچ کشور خاصی نیست. یک مقام ترکیهای نیز تأکید کرد که این پیمان ماهیت کاملاً دفاعی دارد و جایگزین هیچ توافق دیگری که این کشورها با سایر کشورها دارند، نمیشود.
منبع: بریکینگ نیوز