اردوغان با اشاره به امضای توافق دفاعی مشترک با عربستان و پاکستان، گفت که این توافق با هدف تقویت همکاری امنیتی منعقد شده و هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امروز جمعه گفت که سفرش به مکه در پاسخ به دعوت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، انجام شده است و خاطرنشان کرد که با بن سلمان و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، دیدار کرده است که طی آن یک توافقنامه دفاعی مشترک بین سه کشور امضا شده است.

اردوغان از طریق پلتفرم ایکس توضیح داد که این توافق‌نامه مبتنی بر اصل «بازدارندگی جمعی» است و هدف آن تقویت همکاری‌های امنیتی و دفاعی و توسعه پروژه‌های مشترک در صنایع دفاعی و مبارزه با تروریسم است و تأکید کرد که این توافق‌نامه مبتنی بر حق دفاع از خود مندرج در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است.

رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که این توافق هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد و همچنین نشان‌دهنده روندی به سمت ایجاد یک محور نظامی نیست و خاطرنشان کرد که این توافق پذیرای مشارکت کشور‌های برادری است که به دنبال حمایت از صلح، ثبات و رفاه در منطقه هستند.

اردوغان افزود که ترکیه همچنان از حل و فصل مناقشات و بحران‌ها از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی، مطابق با احترام به قوانین بین‌المللی، حمایت خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد که این سفر، رایزنی‌ها و توافق‌نامه امضا شده به دستیابی به ثبات و تقویت امنیت منطقه‌ای کمک کند.

پاکستان، پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری ترکیه روز جمعه در بیانیه‌ای مشترک از امضای یک توافقنامه دفاعی مشترک خبر دادند که بازدارندگی جمعی را در صورت حمله به هر یک از این کشور‌ها تقویت می‌کند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: ترکیه و عربستان ، توافق امنیتی ، رجب طیب اردوغان
خبرهای مرتبط
گزارش المیادین از همکاری ایران، ترکیه و عراق برای مقابله با گروه‌های تجزیه‌طلب
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه را در مکه امضا کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توافق ایران و ترامپ: سه سناریو برای آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
حملات سنگین انصارالله به مواضع مزدوران سعودی در مأرب و حضرموت
ادعای ترامپ: ممکن است به زودی توافقی حاصل شود
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
آخرین اخبار
وزیر خزانه‌داری آمریکا: توافق برای آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز نزدیک است
ترکیه: توافق دفاعی با عربستان و پاکستان علیه هیچ کشوری نیست
عربستان: توافق دفاعی با ترکیه و پاکستان به معنای تشکیل یک محور نظامی نیست
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
طراحان طرح شکست‌خورده براندازی ایران از موساد برکنار شدند
ادعای ترامپ: سابقه تاریخی تنها مانع پیروزی جمهوری‌خواهان است
گاردین: جنگ ترامپ ممکن است در صندوق‌های رأی آمریکا تعیین تکلیف شود
بیش از هزار کودک مهاجر بدون همراه، در انتظار انتقال به اسپانیا هستند
سامانه موشکی پاتریوت چیست و چرا ذخایر آن رو به اتمام است؟
اروپا از ارسال موشک‌های پاتریوت به اوکراین خودداری کرد
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه را در مکه امضا کردند
ای‌بی‌سی: ذخایر کلیدی موشک‌های آمریکا در بحبوحه درگیری با ایران «به شدت کاهش یافته» است
پوتین با رئیس امارات در مورد خاورمیانه گفت‌و‌گو کرد
ادعای ترامپ: ممکن است به زودی توافقی حاصل شود
توافق ایران و ترامپ: سه سناریو برای آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد
گلوبال تایمز: استراتژی جدید آمریکا خطر جنگ هسته‌ای جهانی را افزایش می‌دهد
حملات سنگین انصارالله به مواضع مزدوران سعودی در مأرب و حضرموت
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
آمریکا برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته واردات نفت از عربستان را به صفر رساند
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
ارزیابی اطلاعاتی آمریکا:پوتین ممکن است با «تهاجم محدود» ناتو را بیازماید
ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی از آن دیده نمی‌شود
کاهش ۳۴ درصدی ترافیک هرمز در هفته جاری؛ نگاه بازار به نتیجه توافق ایران و عمان
پیشنهاد فرانسه به هند برای تولید مشترک جنگنده رافال
ترامپ و بن‌سلمان درباره ایران گفت‌و‌گو می‌کنند