باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امروز جمعه گفت که سفرش به مکه در پاسخ به دعوت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، انجام شده است و خاطرنشان کرد که با بن سلمان و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، دیدار کرده است که طی آن یک توافقنامه دفاعی مشترک بین سه کشور امضا شده است.

اردوغان از طریق پلتفرم ایکس توضیح داد که این توافق‌نامه مبتنی بر اصل «بازدارندگی جمعی» است و هدف آن تقویت همکاری‌های امنیتی و دفاعی و توسعه پروژه‌های مشترک در صنایع دفاعی و مبارزه با تروریسم است و تأکید کرد که این توافق‌نامه مبتنی بر حق دفاع از خود مندرج در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است.

رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که این توافق هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد و همچنین نشان‌دهنده روندی به سمت ایجاد یک محور نظامی نیست و خاطرنشان کرد که این توافق پذیرای مشارکت کشور‌های برادری است که به دنبال حمایت از صلح، ثبات و رفاه در منطقه هستند.

اردوغان افزود که ترکیه همچنان از حل و فصل مناقشات و بحران‌ها از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی، مطابق با احترام به قوانین بین‌المللی، حمایت خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد که این سفر، رایزنی‌ها و توافق‌نامه امضا شده به دستیابی به ثبات و تقویت امنیت منطقه‌ای کمک کند.

پاکستان، پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری ترکیه روز جمعه در بیانیه‌ای مشترک از امضای یک توافقنامه دفاعی مشترک خبر دادند که بازدارندگی جمعی را در صورت حمله به هر یک از این کشور‌ها تقویت می‌کند.

منبع: اسپوتنیک