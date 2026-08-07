  استاندار لرستان گفت: با مشارکت بسیج سازندگی، طرح آبرسانی به ۲۰۰ روستای استان اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سید سعید شاهرخی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین آب شرب روستاها افزود: با مشارکت بسیج سازندگی، طرح آبرسانی به ۲۰۰ روستای استان اجرا شده که نقش مهمی در رفع تنش آبی، افزایش رضایتمندی مردم و بهبود کیفیت زندگی روستاییان داشته است.
استاندار لرستان همچنین به اجرای پروژههای ایستگاههای پمپاژ اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز اقدامات شایان توجهی انجام شده که میتواند زمینه افزایش بهرهوری منابع آب و توسعه بخش کشاورزی استان را فراهم کند.
شاهرخی با بیان اینکه نهضت عدالت در فضاهای آموزشی یکی از اولویتهای دولت در استان است، تصریح کرد: در قالب این نهضت و با همکاری بسیج سازندگی، تاکنون ۲۵ مدرسه در نقاط مختلف لرستان با حدود ۵۰ درصد هزینههای متعارف احداث شده است؛ اقدامی که نشان میدهد با مدیریت جهادی، استفاده از ظرفیتهای مردمی و حذف هزینههای غیرضروری، میتوان پروژههای عمرانی را با کیفیت مطلوب و هزینهای بهمراتب کمتر اجرا کرد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت بسیج سازندگی در کنار دستگاههای اجرایی، علاوه بر کاهش هزینهها و تسریع در اجرای پروژهها، میتواند به تحقق عدالت در توزیع خدمات و توسعه متوازن استان، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، کمک شایانی کند.