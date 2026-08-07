رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: اظهارات وزیر خانه داری آمریکا با برخی مواضع قبلی درباره قریب‌الوقوع بودن فروپاشی اقتصاد ایران در تعارض است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره احتمال دستیابی ایران و آمریکا به توافق در روز‌های آینده، همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، گفت: فارغ از اینکه این توافق انجام شود یا نه، همین اظهارات با برخی مواضع قبلی درباره قریب‌الوقوع بودن فروپاشی اقتصاد ایران در تعارض است.

وی افزود: تردیدی نیست که اقتصاد ایران با مشکلات جدی روبه‌روست و شرایط ناشی از جنگ و فشار‌های اقتصادی، تورم و بیکاری را تشدید کرده است؛ اما این واقعیت با تصویری که پیش‌تر از فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد ایران ارائه می‌شد، تفاوت زیادی دارد.

همتی همچنین با اشاره به تحولات اقتصاد آمریکا گفت: انتشار گزارش امروز اشتغال غیرکشاورزی آمریکا، موسوم به NFP، در کنار تحولات قیمت بنزین و برخی دیگر از شاخص‌های کلان، نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا نیز با فشار‌ها و ریسک‌های قابل توجهی مواجه است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تأکید کرد: در داخل کشور تلاش شده است شتاب رشد نقدینگی، تورم و نوسانات بازار ارز تا حد امکان کنترل شود؛ همچنان که در گزارش تورم تیرماه مشهود بود. یکی از اولویت‌های اصلی نیز جلوگیری از تأمین کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی و تشدید رشد نقدینگی است و در این زمینه تمهیداتی در دست اجراست.

برچسب ها: همتی ، وزیر خزانه داری آمریکا
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