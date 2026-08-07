باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رئیس آموزش و پرورش لرستان با هشدار نسبت به تعلل برخی خانواده‌ها در انجام مقدمات سال تحصیلی جدید، گفت: هنوز حدود ۲ هزار نوآموز پایه اول ابتدایی در استان ثبت‌نام نکرده‌اند و ۱۳ هزار دانش‌آموز نیز سفارش کتاب‌های درسی خود را به ثبت نرسانده‌اند.

سهرابی با اشاره به روند ثبت‌نام دانش‌آموزان برای سال تحصیلی جدید اظهار کرد: بخش عمده‌ای از فرآیند ثبت‌نام در مدارس استان انجام شده، اما همچنان تعدادی از نوآموزان پایه اول از چرخه ثبت‌نام خارج هستند که این موضوع می‌تواند در آغاز سال تحصیلی برای خانواده‌ها و مدارس مشکلاتی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه ثبت به‌موقع اطلاعات دانش‌آموزان، برنامه‌ریزی آموزشی و ساماندهی کلاس‌ها را تسهیل می‌کند، افزود: خانواده‌ها هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت‌نام فرزندان خود اقدام کنند تا مدارس بتوانند با آمادگی کامل سال تحصیلی را آغاز کنند.

رئیس آموزش و پرورش لرستان همچنین از ثبت نشدن سفارش کتاب‌های درسی برای ۱۳ هزار دانش‌آموز استان خبر داد و گفت: سفارش کتاب درسی یکی از مراحل ضروری برای آغاز سال تحصیلی است و هرگونه تأخیر در این زمینه ممکن است موجب بروز مشکلاتی در تأمین و توزیع به‌موقع کتاب‌ها شود.

سهرابی با تأکید بر اینکه خانواده‌ها انجام امور مربوط به ثبت‌نام و سفارش کتاب را به روزهای پایانی موکول نکنند، تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن زمان بازگشایی مدارس، ضروری است والدین در نخستین فرصت نسبت به تکمیل این مراحل اقدام کنند تا دانش‌آموزان بدون دغدغه و با آمادگی کامل سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش لرستان تمامی زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم برای ثبت‌نام دانش‌آموزان و سفارش کتاب‌های درسی را فراهم کرده و انتظار می‌رود خانواده‌ها نیز با همکاری و اقدام به‌موقع، روند آماده‌سازی مدارس برای مهرماه را تسهیل کنند.