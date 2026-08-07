باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر با انتشار پیامی صریح در شبکه اجتماعی ایکس، به مواضع اخیر واشنگتن واکنش نشان داد و بر تغییر معادلات بین‌المللی و موضع قدرت ایران در هرگونه توافق آتی تأکید کرد.

در این پیام آمده است: «توافقی که ترامپ در سال ۲۰۱۸ با تکبر و به‌صورت یک‌جانبه از آن خارج شد (برجام)، اینک در سال ۲۰۲۶ برای به دست آوردنش به التماس و گدایی از ایران افتاده است. او غافل از این واقعیت است که این‌بار، روند بازی تغییر کرده و این ایران است که شرایط توافق را تعیین می‌کند.»

نمایندگی دیپلماتیک ایران در قاهره با اشاره به تحولات چند سال گذشته خاطرنشان کرد که سیاست «فشار حداکثری» واشنگتن نه تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه باعث تثبیت پیشرفت‌های راهبردی ایران شده است. در ادامه این موضع‌گیری تأکید شده که کاخ سفید باید بداند دست برتر در اختیار تهران است و در قامت «توافق‌ساز اصلی» وارد عرصه شده است.