در آستانه آغاز لیگ برتر، رقابت برای حضور در ترکیب اصلی استقلال همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - با نزدیک شدن به آغاز فصل جدید لیگ برتر، تمرینات تیم فوتبال استقلال تهران با جدیت بیشتری دنبال میشود و کادر فنی این تیم در تلاش است تا با ارزیابی دقیق شرایط بازیکنان، بهترین ترکیب ممکن را برای دیدارهای ابتدایی فصل انتخاب کند. اگرچه شاکله اصلی تیم تا حد زیادی مشخص شده، اما در برخی پستها هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و رقابت میان بازیکنان ادامه دارد.
بررسی شرایط آبیپوشان نشان میدهد کادر فنی در خطوط مختلف با گزینههای متفاوتی روبهرو است و عملکرد بازیکنان در تمرینات و دیدارهای تدارکاتی، نقش تعیینکنندهای در انتخاب نفرات اصلی خواهد داشت. همین موضوع باعث شده رقابت در برخی پستها تا روزهای پایانی پیش از آغاز لیگ ادامه داشته باشد.
از سوی دیگر، شرایط بدنی برخی بازیکنان که به تازگی به تمرینات گروهی اضافه شدهاند یا بخشی از دوران آمادهسازی را از دست دادهاند، یکی دیگر از موضوعاتی است که کادر فنی در تصمیمگیریهای خود مدنظر قرار داده است. به همین دلیل احتمال دارد ترکیب اولیه استقلال در هفتههای ابتدایی فصل با تغییراتی نسبت به آنچه در دیدارهای تدارکاتی دیده شد، همراه باشد.
استقلال در هفتههای اخیر تلاش کرده با برگزاری مسابقات دوستانه، هماهنگی تاکتیکی و آمادگی بدنی بازیکنان را افزایش دهد، اما نتایج این دیدارها تنها معیار کادر فنی برای انتخاب ترکیب اصلی نبوده و کیفیت عملکرد بازیکنان در تمرینات نیز نقش مهمی در تصمیمگیریها داشته است.
کادر فنی همچنین قصد دارد رقابت درون تیمی را تا پایان حفظ کند تا هیچ بازیکنی جایگاه خود را قطعی نداند؛ رویکردی که میتواند ضمن افزایش انگیزه نفرات، کیفیت فنی تیم را نیز در طول فصل ارتقا دهد.
با وجود نزدیک شدن به نخستین دیدار لیگ، هنوز همه ابهامها درباره ترکیب اصلی استقلال برطرف نشده و به نظر میرسد تصمیم نهایی کادر فنی پس از آخرین جلسات تمرینی و بررسی کامل شرایط بازیکنان اتخاذ شود؛ تصمیمی که میتواند مسیر آبیپوشان را در هفتههای ابتدایی فصل تحت تأثیر قرار دهد.