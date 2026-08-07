رضایت کادر فنی از عملکرد مدافع جوان استقلال، خیال این تیم را از جانشین دفاع چپ راحت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - پس از جدایی ابوالفضل جلالی، استقلال در پست دفاع چپ با کمبود گزینه مواجه شد و حسین گودرزی به عنوان بازیکن اصلی این منطقه از زمین شناخته می‌شود. با این حال، کادر فنی از ابتدا به دنبال آماده کردن یک جانشین مطمئن برای این پست بود تا در طول فصل و با توجه به فشردگی مسابقات، در صورت نیاز بتواند از او استفاده کند.

در همین راستا، ابوالفضل ذلیخایی در هفته‌های اخیر فرصت حضور در تمرینات و دیدار‌های تدارکاتی را به دست آورد و عملکرد این بازیکن باعث رضایت کادر فنی شده است. این مدافع جوان علاوه بر اجرای مناسب وظایف دفاعی، در برنامه‌های تاکتیکی نیز خواسته‌های کادر فنی را به خوبی در زمین پیاده کرده است.

بر همین اساس، کادر فنی استقلال اعتقاد دارد در صورت غیبت یا نیاز به استراحت مدافع اصلی سمت چپ، ذلیخایی می‌تواند بدون ایجاد افت محسوس در کیفیت تیم، جای او را پر کند. از این رو، نگرانی سهراب بختیاری‌زاده بابت داشتن یک جانشین قابل اتکا در این پست تا حد زیادی برطرف شده است.

با توجه به برنامه فشرده استقلال در فصل پیش رو، استفاده از بازیکنان جوان و آماده یکی از برنامه‌های کادر فنی خواهد بود و به نظر می‌رسد ذلیخایی نیز با عملکرد خود توانسته جایگاهش را در فهرست گزینه‌های قابل اعتماد این تیم تثبیت کند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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