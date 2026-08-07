باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به گفت‌و‌گو‌های جاری درباره تنگه هرمز، گفت که انتظار دارد «توافقی برای آتش‌بس ۳۰ تا ۶۰ روزه و بازگشایی تنگه هرمز» «به زودی» حاصل شود.

او گفت که توافق حتی ممکن است «امروز یا فردا» حاصل شود.

بسنت در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت که «به باور او» تنگه هرمز طی دو سال آینده به دلیل گسترش مسیر‌های زیرزمینی انتقال انرژی به یک «مسیر کم اهمیت» تبدیل خواهد شد.

او گفت: «تنگه دیگر هرگز به وضعیت گذشته بازنخواهد گشت، زیرا ایرانی‌ها از آن به‌عنوان یک نقطه فشار استفاده کرده‌اند یا تلاش کرده‌اند چنین کنند. چیزی که در دو سال آینده شاهد خواهیم بود این است که تنگه هرمز بی‌اهمیت خواهد شد».

ادعای اغراق‌آمیز بسنت در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر، یک پنجم انرژی جهان از طریق این تنگه جا به جا می‌شود و حذف نقش آن طی دو سال بسیار بعید به نظر می‌رسد. کارشناسان می‌گویند که حتی با توسعه زیرساخت‌های جایگزین، بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز منطقه همچنان به این آبراه وابسته خواهد ماند و جایگزینی کامل آن نیازمند سال‌ها سرمایه‌گذاری است.

پیش از صحبت‌های بسنت درباره زمان اعلام توافق درباره تنگه هرمز، العربیه نیز در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرده بود که ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز به توافق رسیده‌اند و این توافقنامه ممکن است ظرف چند روز آینده اعلام شود.

شایان ذکر است که توافق تهران و مسقط همچنان به تأیید شورای عالی امنیت ملی ایران نیاز دارد.

همچنین آکسیوس به نقل از دو منبع گزارش داد: توافقی که در دست بررسی است، یک ترتیب موقت ۶۰ روزه بین عمان و ایران در تنگه هرمز ایجاد می‌کند که قابل تمدید خواهد بود.

منبع: بریکینگ نیوز