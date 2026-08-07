در حالی که بحث میزبانی استقلال در امارات مطرح شده بود، پیگیری‌ها نشان می‌دهد آبی‌ها از حریفان آسیایی خود در عراق میزبانی خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در روز‌های گذشته شایعاتی مبنی بر برگزاری دیدار‌های خانگی تیم فوتبال استقلال در لیگ نخبگان آسیا به میزبانی کشور امارات منتشر شده بود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این اخبار صحت نداشته و برنامه‌ای برای انتقال میزبانی آبی‌پوشان به امارات وجود ندارد.

استقلال مطابق برنامه از پیش تعیین‌شده، دیدار‌های خانگی خود در لیگ نخبگان آسیا را در کشور عراق برگزار خواهد کرد و تاکنون هیچ تغییری در محل میزبانی این تیم ایجاد نشده است.

مسئولان باشگاه استقلال نیز در روز‌های اخیر پیگیر هماهنگی‌های مربوط به برگزاری مسابقات در عراق هستند و تمامی برنامه‌ریزی‌های اجرایی و تدارکاتی این تیم نیز بر همین اساس انجام شده است.

از این رو، اخبار منتشر شده درباره انتقال میزبانی استقلال به امارات صحت ندارد و آبی‌پوشان در صورت نهایی شدن برنامه مسابقات، از حریفان آسیایی خود در خاک عراق پذیرایی خواهند کرد.

استقلال خود را برای حضور در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا آماده می‌کند و کادر فنی امیدوار است با فراهم شدن شرایط مناسب، این تیم بتواند با کمترین حاشیه وارد رقابت‌های قاره‌ای شود.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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