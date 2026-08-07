باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز (جمعه) تحریم‌های جدیدی را علیه شرکت‌ها، صرافی‌ها و واسطه‌های مالی اعمال کرد که به گفته این وزارتخانه، با ایران در ارتباط بوده‌اند.

بر این اساس، یک فرد، دو صرافی رمزارزی ایرانی و برخی شرکت‌های مرتبط با آنها هدف تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند. این شرکت‌ها در ایران، گرجستان، لهستان و امارات مستقر هستند.

در بیانیه‌ای جداگانه، تامی پیگات، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که هدف این اقدامات «قطع شریان‌های مالی است که ایران را تأمین می‌کند».

منبع: بریکینگ نیوز / وبسایت خزانه‌داری آمریکا