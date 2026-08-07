باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در محورهای شمالی و برخی مسیرهای منتهی به تهران با ترافیک سنگین همراه است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال تردد در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی افزود: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های کلرد، بایجان و حدفاصل گزنک تا رینه و همچنین در محدوده پیست آبعلی و مسیر جنوب به شمال تا پلور، سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا ادامه داد: در محور فیروزکوه نیز ترافیک در مسیر شمال به جنوب در محدوده گیلاوند سنگین است. همچنین در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، ترافیک در حدفاصل مرزن‌آباد تاویر و محدوده سیاه‌بیشه تا پل زنگوله سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه پردیس ـ تهران و محور قدیم بومهن ـ تهران در محدوده جاجرود خبر داد و گفت: در آزادراه رشت ـ قزوین نیز ترافیک در محدوده‌های قزوین و امامزاده هاشم و شیرین‌سو سنگین است.

وی با اشاره به وضعیت تردد در مسیرهای منتهی به پایتخت تصریح کرد: در آزادراه قزوین ـ رشت، آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا خاطرنشان کرد: تمامی محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند و گزارشی از شرایط نامساعد جوی در این مسیرها اعلام نشده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در ادامه به وضعیت ترافیکی مرزهای کشور اشاره کرد و گفت: در محور ایلام ـ سرابله ـ حمیل تردد روان است و در محور مهران ـ ایلام نیز تردد روان گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محور چذابه ـ بستان، محور تمرچین ـ پیرانشهر، محور شلمچه ـ خرمشهر، محور خسروی ـ قصرشیرین و محور باشماق ـ مریوان نیز روان است.

محرابی‌نیا همچنین درباره وضعیت محور مسدود شریانی گفت: در حال حاضر محور بندرعباس ـ لار در محدوده کمش‌تلی به دلیل تردد از مسیر جایگزین کهورستان، منبع آب و بندرعباس مسدود است.