مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در محورهای شمالی و برخی مسیرهای منتهی به تهران با ترافیک سنگین همراه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در محورهای شمالی و برخی مسیرهای منتهی به تهران با ترافیک سنگین همراه است.

 مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال تردد در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی افزود: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های کلرد، بایجان و حدفاصل گزنک تا رینه و همچنین در محدوده پیست آبعلی و مسیر جنوب به شمال تا پلور، سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا ادامه داد: در محور فیروزکوه نیز ترافیک در مسیر شمال به جنوب در محدوده گیلاوند سنگین است. همچنین در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، ترافیک در حدفاصل مرزن‌آباد تاویر و محدوده سیاه‌بیشه تا پل زنگوله سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه پردیس ـ تهران و محور قدیم بومهن ـ تهران در محدوده جاجرود خبر داد و گفت: در آزادراه رشت ـ قزوین نیز ترافیک در محدوده‌های قزوین و امامزاده هاشم و شیرین‌سو سنگین است.

وی با اشاره به وضعیت تردد در مسیرهای منتهی به پایتخت تصریح کرد: در آزادراه قزوین ـ رشت، آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا خاطرنشان کرد: تمامی محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند و گزارشی از شرایط نامساعد جوی در این مسیرها اعلام نشده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در ادامه به وضعیت ترافیکی مرزهای کشور اشاره کرد و گفت: در محور ایلام ـ سرابله ـ حمیل تردد روان است و در محور مهران ـ ایلام نیز تردد روان گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محور چذابه ـ بستان، محور تمرچین ـ پیرانشهر، محور شلمچه ـ خرمشهر، محور خسروی ـ قصرشیرین و محور باشماق ـ مریوان نیز روان است.

محرابی‌نیا همچنین درباره وضعیت محور مسدود شریانی گفت: در حال حاضر محور بندرعباس ـ لار در محدوده کمش‌تلی به دلیل تردد از مسیر جایگزین کهورستان، منبع آب و بندرعباس مسدود است.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
خبرهای مرتبط
عزم دستگاه‌ها برای مدیریت موج بازگشت اربعین/ زائران در مسیر خانه
افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیط‌ها؛ رقمی پایین‌تر از نرخ تورم
اتوبوس تهران _کربلا ۴میلیون و۲۳۵هزار تومان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۷ مرداد
افزایش ۴۵ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت با تأمین مالی صندوق توسعه ملی
تأمین مالی ۴۸ ساعته برای بازسازی فاز‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی+ فیلم
رگبار باران و رعدوبرق در ارتفاعات تهران و البرز
بسته تغییرات کارمزدی متناسب با تورم برای معاملات بورس کالا در شرف تصویب/ تکذیب درآمدهای نجومی کارگزاری‌ها+ فیلم
۶۰ همت اوراق در بخش کشاورزی جذب شد
علی‌آبادی: دستاورد‌های صنعت آب و برق بدون توان خبرنگاران در اقناع افکار عمومی محقق نمی‌شد
نقش مدیریت بحران در کنترل سیلاب و فرسایش خاک
پایان عملیات پروازی اربعین ۱۴۰۵ «هما» با جابه‌جایی بیش از ۳۱ هزار زائر
آخرین اخبار
تأکید رئیس کل بیمه مرکزی بر پرداخت خسارت مردم؛ هشدار به ۸ شرکت‌ بیمه برای اصلاح عملکرد
کنترل ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول و تورم
ترافیک سنگین در محورهای چالوس، تهران-کرج و قزوین-کرج
زیست بوم پولی و بانکی کشور بر پایه فناوری دانش بنیان طراحی می‌شود
رگبار باران و رعدوبرق در ارتفاعات تهران و البرز
ایران امسال بیشتر از متوسط ۵ ساله غله تولید می‌کند/ذخایر غلات ایران حدود یک میلیون تن زیاد شد
علی‌آبادی: دستاورد‌های صنعت آب و برق بدون توان خبرنگاران در اقناع افکار عمومی محقق نمی‌شد
اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد
شکوفایی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام(ره) با جذب سرمایه‌های جدید
تاخیر در پرداخت حق العمل جایگاههای سوخت وارد پنجمین ماه شد
مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی هر دو قانون رسمی کشور هستند
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۷ مرداد
تولید سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن تخم مرغ در کشور
پیام تبریک مسئولان اقتصادی کشور به مناسبت روز خبرنگار
۶۰ همت اوراق در بخش کشاورزی جذب شد
پایان عملیات پروازی اربعین ۱۴۰۵ «هما» با جابه‌جایی بیش از ۳۱ هزار زائر
گزارش تحلیلی کیفیت گندم ایران اعلام شد
نقش مدیریت بحران در کنترل سیلاب و فرسایش خاک
آغاز پیش‌فروش بلیت‌های رفت و برگشت زائران دهه پایانی ماه صفر
کاهش ناترازی با تنوع بخشی به سبد تولید برق
وصول ۱۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی
تأمین مالی ۴۸ ساعته برای بازسازی فاز‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی+ فیلم
افزایش ۴۵ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت با تأمین مالی صندوق توسعه ملی
تجهیز ۱۲ هزار مدرسه به نیروگاه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی تا پایان شهریور
۴۰ میلیارد دلار تسهیلات به بیش از ۳۸۰ طرح پرداخت شد/ ۵۵ درصد تسهیلات با تضمین شرکت ملی نفت
بسته تغییرات کارمزدی متناسب با تورم برای معاملات بورس کالا در شرف تصویب/ تکذیب درآمدهای نجومی کارگزاری‌ها+ فیلم
پایش آثار جنگ بر زیست‌بوم خلیج فارس؛ بررسی آلودگی‌های نفتی و شیمیایی
تدوین نظام مسائل کریدوری کلید خورد/صادرات ۱۵۵ میلیون تن کالا از طریق لجستیک
امروز پویایی بسیار خوبی در بازار سرمایه داریم
ایران جزء ۱۰ کشور تولیدکننده مرغ در دنیاست/ پتانسیل صادرات بیش از ۳۰۰ هزار تن مرغ در سال وجود دارد