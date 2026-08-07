باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه امروز جمعه ۱۶ مردادماه پایان عملیات اربعین حسینی در استان و ۲ مرز بین‌المللی خسروی و سومار را اعلام کرد و از بازگشت روند تردد زائران به روال عادی خبر داد.

وی اظهار کرد: در مجموع امسال تاکنون بیش از یک میلیون زائر اربعین از مرز خسروی تردد کرده‌اند که این آمار نسبت مدت مشابه در اربعین سال گذشته رشد ۶ درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه از دیرباز به «دروازه کربلا» معروف بوده است، گفت: مرز بین‌المللی خسروی قدیمی‌ترین و نزدیک‌ترین مسیر عزیمت به عتبات عالیات بوده و امسال نیز با برنامه‌ریزی و تلاش شبانه‌روزی ستاد اربعین استان و همدلی مردم و مسوولان، همه شرایط برای تردد آسان و امنیت زائران فراهم شد.

به گفته استاندار کرمانشاه، از پایتخت تا پارکینگ‌های مرز خسروی یک مسیر ایمن به صورت آزادراهی و بزرگراهی است و امسال هم بخش زیادی از محور‌های استان به طول ۲۶۰ کیلومتر بهسازی و آسفالت شد.

حبیبی با تشریح اقدامات صورت گرفته، خاطرنشان کرد که ۲۴ پارکینگ با ظرفیت ۳۰۰ هزار خودرو با بیمه و امنیت کامل آماده‌سازی شد، ۳۶۴ موکب مردمی در استان و حدود ۴۰۰ موکب در استان دیالی عراق تا کاظمین در مسیر خسروی به زائران خدمت‌رسانی کردند و یک شبکه حمل‌ونقل گسترده جاده‌ای، ریلی و هوایی نیز مسوولیت جابه‌جایی زوار در ۲ طرف مرز را بر عهده داشت.

او عنوان کرد که همچنین امسال حدود ۶ هزار متر مربع به سایه‌بان‌های پایانه خسروی اضافه و پارک‌سوار پایانه هم توسعه چند برابری پیدا کرد تا زائران عزیز به سهولت و سرعت به شبکه حمل و نقل عمومی دسترسی داشته باشند.

رییس ستاد اربعین استان کرمانشاه افزود: با آماده سازی و فعال‌سازی همه گیت‌های تردد در مرز، امکان عبور زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شد و زائران تنها در پنج ثانیه از گیت‌ها عبور کردند.

حبیبی همچنین با اشاره به راه‌اندازی مرز سومار به عنوان دومین مرز اربعینی استان با پیگیری‌های ویژه استان و حمایت ستاد مرکزی اربعین و همراهی دولت عراق، گفت: زیرساخت‌های مسافری این مرز در حدود ۴۰ روز و با کار جهادی و بی‌وقفه آماده میزبانی از زائران حسینی شد و توانست یک خدمت‌رسانی شایسته را در اربعین امسال ثبت کند که رضایتمندی زائران و رییس ستاد مرکزی اربعین را بدست آورد.

وی گفت که اکنون مقرر شده در نخستین جلسه ستاد مرکزی اربعین مرز سومار بعنوان تنها مرز جدید کشور به تصویب برسد و برای ارتقای زیرساخت‌ها، اعتبار و بودجه دریافت نماید.

استاندار کرمانشاه از بازگشت روند تردد زائران به روال عادی خبر داد و گفت که البته همچنان تعدادی از زائران در مسیر برگشت به وطن از مسیر مرز خسروی هستند که خدمت رسانی لازم به آنان انجام خواهد شد.