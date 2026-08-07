مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از رگبار پراکنده باران در شرق استان تهران، مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: از امشب تا روز یکشنبه برای استان مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، گاهی رگبار پراکنده باران، همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید پیشبینی شده است.
مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از تداوم بارشهای رگباری طی روزهای دوشنبه و سهشنبه بر روی رشته کوه البرز، شمال استانهای آذربایجانشرقی، آذربایجانغربی و اردبیل، خبر داد.
به گفته ضیائیان، در پنج روز آینده در شمالشرق، شرق، جنوبشرق، مرکز و دامنههای جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید توام با گردوخاک پیشبینی شده است.
وی افزود: دریای خزر، امشب مواج و متلاطم است. برای تهران،و فردا در برخی ساعتها، افزایش ابر، وزش باد شدید و احتمال گردوخاک به ویژه در مناطق جنوبی استان پیشبینی شده است.