باسگاه خبرنگاران جوان - مهدی خضری گفت: با توجه به پیشبینی اوج بازگشت زائران از ۲۳تا ۲۵ مردادماه، توصیه میکنیم مسافران ناوگان حملونقل عمومی جادهای، بلیت برگشت خود را از همان مبدأ سفر و همزمان با بلیت رفت تهیه کنند.
معاون حملونقل سازمان افزود: پیشبینی میشود از ظهر روز شهادت حضرت امام رضا (ع) موج بازگشت زائران آغاز شود و در روزهای پس از آن نیز ادامه داشته باشد، بنابراین از زائرانی که از شهرها و استانهای دور به مشهد مقدس سفر میکنند، بهویژه زائران پیاده، درخواست میکنیم بلیت بازگشت خود را در همان مبدأ سفر تهیه کنند و این کار را به روزهای پایانی حضور در مشهد موکول نکنند.
خضری بیان کرد: زائران میتوانند بلیت برگشت خود را از درگاههای فروش بلیت و سامانه سپاس (https://sepas.rmto.ir/landing) سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به آدرس https://sepas.rmto.ir تهیه نمایند.