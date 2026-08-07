معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری وحمل‌و‌نقل جاده‌ای از آغاز فروش بلیت رفت و برگشت زائران دهه پایانی ماه صفر از ۱۷ مرداد ماه خبر داد.

باسگاه خبرنگاران جوان - مهدی خضری گفت: با توجه به پیش‌بینی اوج بازگشت زائران از ۲۳تا ۲۵ مردادماه، توصیه می‌کنیم مسافران ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، بلیت برگشت خود را از همان مبدأ سفر و همزمان با بلیت رفت تهیه کنند.

معاون حمل‌ونقل سازمان افزود: پیش‌بینی می‌شود از ظهر روز شهادت حضرت امام رضا (ع) موج بازگشت زائران آغاز شود و در روز‌های پس از آن نیز ادامه داشته باشد، بنابراین از زائرانی که از شهر‌ها و استان‌های دور به مشهد مقدس سفر می‌کنند، به‌ویژه زائران پیاده، درخواست می‌کنیم بلیت بازگشت خود را در همان مبدأ سفر تهیه کنند و این کار را به روز‌های پایانی حضور در مشهد موکول نکنند.

خضری بیان کرد: زائران می‌توانند بلیت برگشت خود را از درگاه‌های فروش بلیت و سامانه سپاس (https://sepas.rmto.ir/landing) سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به آدرس https://sepas.rmto.ir تهیه نمایند.

برچسب ها: بلیت ، ماه صفر
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