سنای آمریکا با تصویب لایحه‌ای جدید، تحریم‌های روسیه را تشدید و اختیارات دولت ترامپ برای ادامه تحریم‌های بخش انرژی و تسلیحاتی ایران را تمدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سنای آمریکا پس از چندین ماه، با ۸۶ رأی موافق در برابر ۱۱ رأی مخالف لایحه اعمال تحریم‌ها علیه روسیه و ایران را تصویب کرد.

لیندسی گراهام، سناتور ضد ایرانی که یک ماه پیش درگذشت، از اصلی‌ترین حامیان این لایحه بود و به همین دلیل، مجلس سنای آمریکا نام این لایحه ۶۱ صفحه‌ای را تغییر داده و آن را «قانون تحریم روسیه و ایران، لیندسی او. گراهام ۲۰۲۶» نامیده است.

این لایحه با هدف تحریم خریداران عمده نفت و گاز روسیه تدوین شده و تحریم‌های بیشتری را علیه مقام‌های ارشد این کشور و اعضای خانواده آنها در نظر می‌گیرد.

علاوه بر این، لایحه مذکور به دولت آمریکا اجازه می‌دهد بر کالا‌های وارداتی از کشور‌هایی که از بزرگ‌ترین خریداران نفت و گاز روسیه هستند، تعرفه‌های هدفمند اعمال کند. 

این لایحه همچنین، در پی درخواست دونالد ترامپ در آخرین لحظات، اختیارات مربوط به تحریم بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران را نیز تمدید می‌کند تا منابع مالی این بخش‌ها محدود بماند.

 به بیان دیگر، به واسطه این لایحه تحریم جدیدی علیه ایران ایجاد نمی‌شود؛ بلکه تحریم‌های موجود علیه بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران حفظ می‌شود و اجازه انقضای آنها داده نمی‌شود. در نتیجه، دولت آمریکا همچنان می‌تواند علیه اشخاص، شرکت‌ها یا بانک‌هایی که با این بخش‌ها همکاری می‌کنند، از همان ابزار‌های تحریمی استفاده کند.

برخی دموکرات‌ها و همچنین رند پال، سناتور جمهوری‌خواه از این طرح انتقاد کرده‌اند. دموکرات‌ها معتقدند این قانون اختیارات بیش از حدی برای اعمال تعرفه‌های تجاری به ترامپ می‌دهد.

لایحه گراهام اکنون برای بررسی به مجلس نمایندگان آمریکا که در اختیار جمهوری‌خواهان است، ارسال شده؛ هرچند سرنوشت آن در این مجلس همچنان نامشخص است.

توافق نهایی بر سر این طرح روز سه‌شنبه توسط دارلین گراهام، خواهر لیندسی گراهام و جانشین او در سنا، همراه با چند سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات اعلام شد.

منبع: ان‌بی‌سی نیوز

برچسب ها: سنای آمریکا ، لیندسی گراهام ، تحریم ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۱۷ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۶ ۱۷ مرداد ۱۴۰۵
اونوقت تنگه هرمز باید باز بشه؟!
۰
۱۰
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