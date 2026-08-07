بقائی: پیش از آنکه کسی بتواند ادعای غنائم جنگی کند، ابتدا باید در جنگ پیروز شده باشد

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور آمریکا که مدعی غنیمت‌گیری از ایران شده است تاکید کرد که پیش از آنکه کسی بتواند ادعای غنائم جنگی کند، ابتدا باید در جنگ پیروز شده باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه جمعه ۱۶ مرداد ماه در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور آمریکا که مدعی غنیمت‌گیری از ایران شده است نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا گفته است که «غنائم از آنِ فاتحان است.» او همچنین ادعا کرده که «ما مقدار زیادی نفت از ونزوئلا می‌گیریم؛ میلیارد‌ها و میلیارد‌ها بشکه نفت… و همین کار را درباره جمهوری اسلامی ایران نیز انجام می‌دهیم.»

بقائی افزود: این حرف‌ها انسان را به یاد رمان «تبصره ۲۲» (Catch-۲۲) اثر جوزف هلر می‌اندازد؛ همان رمانی که در آن «میلو میندربایندر»، شخصیت فرصت‌طلب، جنگ را به فرصتی برای سودجویی تبدیل می‌کند. جوزف هلر جهانی را به تصویر می‌کشد که در آن «جنگ» و «سودجویی»، چنان در هم آمیخته شده‌اند که همه می‌بینند آدم‌ها دارند برای ثروت‌اندوزی شخصی می‌جنگند و نه برای کشورشان. به نظر می‌رسد هیات حاکمه آمریکا مصمم است همین منطق را از دنیای مجازی و قصه بیرون بکشد و آن را محور سیاست خارجی آمریکا قرار دهد.

بقائی افزود: آنها درباره ایران وعده می‌دهند که همان مسیر ونزوئلا را دنبال خواهند کرد. اما در اینجا یک مساله کوچک وجود دارد؛ پیش از آنکه کسی بتواند غنائم جنگ را تقسیم کند، باید در جنگ پیروز شده باشد؛ نه اینکه در تنگه‌ای گیر افتاده باشد، هیچ‌یک از اهداف (شرورانه) اعلامی‌اش محقق نشده باشد، دچار کمبود تسلیحات شده باشد و در نهایت هیچ اعتباری هم برایش باقی نمانده باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: در چنین اوضاعی، «غنائم ایران» چیزی بیش از یک نشان کاغذی برای پیروزی‌ای که هیچ‌گاه محقق نخواهد شد، نیست. میلو دست‌کم روش ثروت‌اندوزی از جنگ را بلد بود، اما این جماعت بدون آنکه دستشان به غنائم برسد، مشغول تقسیم کردن غنائم خیالی جلوی دوربین‌ها هستند.

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، جنگ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۱۷ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۰۹:۵۸ ۱۷ مرداد ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۰۴:۳۹ ۱۷ مرداد ۱۴۰۵
این بهانه بیگانگان تمامی ندارد وهدفشونازغنائم جنگی اموال بلوکه شده ایران است ودزدیدن ودرزهن کثیفشون غارت نقش بسته است پس امانشون ندهیم
۱
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