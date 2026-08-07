باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع یمنی روز جمعه به المیادین گفت که معادله جدیدی توسط صنعا در داخل خاک یمن تحمیل میشود و «هر روز ریشهدارتر خواهد شد».
این منبع یمنی فاش کرد که معادله جدید به این معنی است که «هرگونه حضور نظامی یا جابجایی نیرو از عربستان سعودی به سمت یمن یا برعکس، مستقیما هدف قرار خواهد گرفت».
این منبع یمنی توضیح داد که هدف صنعا در این معادله، پیروزی در نبرد زمینی، قطع ارتباط نیروهای تحت حمایت عربستان و جلوگیری از تحرک آنها بین استانها است.
این منبع یمنی گزارش داد که صنعا از طریق رسانههای محلی به یمنیهای گمراهشده توصیه کرده است که هرگونه اردوگاهی را ترک کنند و در نزدیکی افسران سعودی تجمع نکنند و افزود که صنعا همچنین به آنها توصیه کرده است که درگیر هرگونه جمعآوری نیرو نشوند، زیرا «مستقیما هدف قرار خواهند گرفت».
دو روز پیش، نیروهای مسلح یمن از اجرای یک عملیات نظامی بزرگ و با کیفیت خبر دادند که تمرکز نیروهای دشمن سعودی را در مناطق الرویک، العبر و الثانیه و سایر اردوگاههای متعلق به لشکرهای اضطراری اول و سوم هدف قرار داد و منجر به کشته و زخمی شدن صدها مزدور شد. سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، گفت که این عملیات با استفاده از تعداد زیادی موشک بالستیک و پهپاد انجام شد.
منبع: المیادین