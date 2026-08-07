باشگاه خبرنگاران جوان - آتشپاد بابک ربیعی رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: در پی وقوع آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی پنج‌طبقه در منطقه گلستان اهواز، آتش‌نشانان با حضور به‌موقع در محل ۲۰ نفر از ساکنان را از میان دود و شعله‌های آتش نجات دادند و حریق را مهار کردند.

وی بیان کرد: پس از اعلام وقوع حریق، آتش‌نشانان اهواز به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امداد و اطفای حریق را آغاز کردند.

ربیعی افزود: این حریق با تلاش نیرو‌های آتش‌نشانی مهار شد و عملیات امدادی برای ایمن‌سازی محل و جلوگیری از گسترش آتش ادامه یافت.

منبع: روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز