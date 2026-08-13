باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفیراد - محمدحسن قدیری ابیانه، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه دشمنان با ایجاد پایگاههای نظامی در منطقه و شلیک به مراکز حساس، تنشهای زیادی را علیه ایران ایجاد کردهاند، اظهار داشت: بسیاری از این پایگاهها کوبیده شده، ولی طبیعتاً جنگ عوارضی مثل کمبودها، گرانیها و کاهش ارزش پول ملی دارد که در صورت مقاومت، همه اینها جبران خواهد شد.
این تحلیلگر در ادامه به دو نوع گرانی در کشور اشاره کرد و افزود: که یک نوع گرانی، طبیعی و مربوط به شرایط جنگی هر کشوری است؛ ولی نوع دوم، گرانفروشی است که متأسفانه مقابله با آن به درستی صورت نمیگیرد.
وی همچنین به انتقاد از روند انتصابات در دستگاههای اقتصادی پرداخت و گفت که در بسیاری از موارد، شایستگی ملاک انتصاب نیست و وابستگیهای فامیلی و حزبی نقش بزرگی دارد که این به اقتصاد کشور لطمه میزند.
قدیری ابیانه در بخش دیگری از صحبتهای خود، با نقد جدی سیاستهای گذشته در حوزه تجارت خارجی، تصریح کرد: قبل از انقلاب عادت داشتیم فقط با اروپا و آمریکا معامله کنیم و دولتها وظیفه خود را در ارتباط با کشورهای دیگر درست انجام ندادند.
وی تأکید کرد که بیشتر واردکننده بودیم و ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ تومانی منشأ فساد شد؛ چون هر کسی با ارز پایینتر از نرخ آزاد واردات کند، هزار راه برای تخلف و سوءاستفاده وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه بیتدبیرترین سیاست قیمتگذاری را در داخل داریم، به آمار عجیبی اشاره کرد و گفت: در ایران هر بشکه نفت سفید را کمتر از قیمت یک ساندویچ فلافل عرضه میکنیم و گازوئیل سهمیهای بشکهای کمتر از ۵۰ هزار تومان و آزاد آن بشکهای کمتر از ۱۰۰ هزار تومان (نزدیک به نیم دلار) است.
وی افزود: سالی ۱۰۰ میلیارد دلار فقط یارانه پنهان سوخت داریم و قاچاق سوخت از جیب ملت، از سود قاچاق مواد مخدر هم بیشتر شده است.
قدیری ابیانه با اشاره به توزیع ناعادلانه این یارانه، خاطرنشان کرد که در دنیا هر کسی ثروتمندتر باشد، بیشتر مالیات میدهد؛ اما در ایران ثروتمندترین ۱۰ درصد جامعه، ۳۰ برابر فقیرترین ۱۰ درصد از یارانه سوخت بهره میبرند.
وی افزود که ماهانه به ازای هر ایرانی، از شیرخواره تا بزرگسال، ۱۰۰ دلار از بیتالمال برداشت میکنیم تا سوخت مفت بدهیم.
وی در حمایت از سیاست دولت چهاردهم، بیان کرد: دولت معتقد است اگر قیمتها واقعی شود، پولش را به مردم برمیگرداند و اگر پول آن به طور مساوی به مردم داده شود، اقشار ضعیف به نفعشان است و ثروتمندان به ضررشان.
وی این سیاست را به عدالت نزدیکتر دانست.
قدیری ابیانه در پایان با اشاره به مخالفان این طرح، تأکید کرد: این افراد، هرچند اصولگرا محسوب میشوند و از این جهت نزدیک به تفکر بنده هستند، اما از نظر اقتصادی، ناآگاهانه یا عمداً از منافع اقلیتِ واردکننده، قاچاقچی و رانتخوار دفاع میکنند و دم از عدالت میزنند، اما کارشان ضد عدالت است.
قدیری ابیانه در جمعبندی، سیاست دولت را عاقلانه دانست، مشروط بر اینکه پول به طور مساوی و عادلانه به مردم برگردانده شود.