سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: بنابر آمار امسال حدود ۸۰ هزار تن دانه روغنی به صورت توافقی از کشاورزان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی برابری سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه روند خرید تضمینی گندم در سراسر کشور با مشارکت گسترده شبکه تعاون روستایی در حال انجام است، گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۷ میلیون تن گندم به صورت تضمینی در کشور خریداری شده که سهم شبکه تعاون روستایی از این میزان بیش از ۳.۵ میلیون تن بوده است.

وی به وضعیت خرید دانه‌ های روغنی اشاره کرد و افزود: در سال جاری حدود ۸۰ هزار تن دانه روغنی به صورت توافقی از کشاورزان خریداری شده است.

برابری با تاکید بر اینکه خرید به‌موقع محصولات موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان برای عرضه محصول به شبکه‌های رسمی شده است، بیان کرد: با توجه به افزایش تقاضا برای بذر کلزا، امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در سال آینده به خوداتکایی بیشتری در تولید این محصول راهبردی دست یابیم.

وی با اشاره به نقش شبکه تعاون روستایی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی، حضور واسطه‌های غیرضروری را یکی از چالش‌های این بخش دانست و گفت: این واسطه‌ها در زمان اوج برداشت، محصولات را با پایین‌ترین قیمت از کشاورزان خریداری و با احتکار، زمینه افزایش قیمت را در بازار فراهم می‌کنند.

وی افزود: شبکه تعاون روستایی با توسعه روستابازارها و راه‌اندازی باراندازهای تخصصی، امکان خرید توافقی محصولات در زمان برداشت و عرضه آن با قیمت متعادل به بازار را فراهم کرده است؛ اقدامی که ضمن حذف واسطه‌های غیرضروری، به حفظ منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کمک می‌کند.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌های خرید، ذخیره‌سازی و عرضه محصولات کشاورزی از طریق شبکه تعاون روستایی، نقش مؤثری در حمایت از کشاورزان، تنظیم بازار و ارتقای امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.