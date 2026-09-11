باشگاه خبرنگاران جوان - یاران اویس قرن به آرامی در حال ترسیم نظم نوین بین المللی هستند که در آن وعده الهی " کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن اللَّه " بهصورت عینی در برابر دیدگان مردم دنیا بهنمایش گذاشته شده است.
حسن عابدینی، معاون سیاسی رسانه ملی و کارشناسان ارشد مسائل بینالملل در یاداشتی نوشت:
قرارگاه شرارت پیشه غربی، عبری و عربی که بودجه نظامی آنان افزون بر ارتشهای ۷۵ درصد جهان را در بر میگیرد بیش از یک دهه است از زمین و هوا و دریا مردم یمن را محاصره کردهاند، اما نتوانستند بر اراده مردم مظلوم یمن غلبه کنند.
ارتش یمن با آزادسازی بندر" المخا" شگفتی جهانیان را برانگیخت. رزمندگان یمنی از المخا حتی امکان تسلط چشمی و راداری بر دهانه بابالمندب که فقط ۷۵ تا ۸۰ کیلومتر با آن فاصله دارد را نیز پیدا کردهاند.
نیروهای مسلح یمن با اشراف بر آمد و شد در تنگه " باب المندب "، توازن قدرت در این آبراه راهبردی تجارت بین الملل را به دست گرفتهاند.
کارشناسان نظامی بر این باورند که یمنیها از این پس با قایقهای تندرو، موشکهای ضد کشتی و مین ریزی ساحلی حتی بدون نیاز به موشکهای بالستیک دور برد توان اعمال نفوذ بر تنگه باب المندب را خواهند داشت.
تسلط یمنیها بر تنگه باب المندب پس از مدیریت ایرانی بر تنگه هرمز، دومین اهرم تثبیت کننده محور مقاومت است که مدیریت گلوگاههای انرژی و تجارت در زیر سیطره خواهند داشت.
این موضوع زمینه ساز استحکام عمق راهبری و بازدارندگی ترکیبی میان محور مقاومت است. محور مقاومتی که در یک جغرافیای ۸ میلیون کیلومتر مربعی نفوذ دارد.
نیروهای مقاومت با تحولات جدید در یمن قادر است محاصره بندر ایلات اشغالی را تکمیل کند و رژیم صهیونی را وادار کند که نیازهایش را از مسیر دماغه امید نیک در سواحل آفریقای جنوبی تامین کند که زمان دستیابی به آن ۱۰ تا ۱۴ روز بیشتر میشود. این به معنای افزایش هزینههای حمل و نقل و بیمه دریایی برای دشمن صهیونی خواهد بود.
آزادسازی " المخا " روی عربستان هم که دشمن دیرینه یمنیهاست تاثیرگذار است، زیرا بنادر جده، جازان و ینبع به آسانی در تیررس رزمندگان یمن قرار گرفته است.
هدف قرار گرفتن خط لوله انتقال نفت ینبع که برای جایگزینی تنگه هرمز طراحی شده بود در نخستین گام، حتی در کوتاه مدت صادرات نفت عربستان را با مشکل جدی مواجه میکند.
کاهش صادرات عربستان که به کم شدن درآمدها میانجامد برنامههای بلند پروازانه اقتصادی از جمله طرحهای نئوم و چشم انداز ۲۰۳۰ را با چالش مواجه میکند.
نظم نوین منطقهای به آرامی در حال شکلگیری است که قدرتهای مداخلهگر فرامرزی به سرکردگی آمریکا و دولتهای وابسته البته در آن نقش تعیینکننده نخواهند داشت.
امنیت درونزا با تکیه بر توانمندیهای بومی راه گذر از بحرانهای تحمیلی بر غرب آسیا است که لنگرگاه ثبات و امنیت جهانی هم تلقی میشود و دیر نیست زمانی که مردم یمن مزد مقاومت و جهاد در راه خدا را کسب کنند تا نشان دهند که هزینه مقاومت کمتر از سازش است.