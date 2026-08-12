سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش قیمت تخم‌مرغ در فروشگاه‌ها بر لزوم بررسی علل این اتفاق و مدیریت بازار این محصول راهبردی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا طلایی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در بیست و یکمین جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی که روز سه‌شنبه بیستم مرداد ماه برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار سیب‌زمینی، گفت: نوسان قیمت این محصول در فصل تولید قابل توجیه نیست و دستگاه‌های متولی، تشکل‌ها و سازمان تعاون روستایی باید برای جلوگیری از فاصله غیرمنطقی میان قیمت تولید و مصرف، نقش فعال‌تری ایفا کنند.

وی با اشاره به برنامه ابلاغی ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی از جمله سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی و خرما، افزود: ذخیره‌سازی این محصولات به‌صورت سالانه ابلاغ شده و قرار بر این است که ذخایر به‌طور مستمر نوسازی شوند، اما درباره سیب‌زمینی باید بررسی شود که اساساً چه میزان از محصول فعلی قابلیت نگهداری دارد و ذخایر موجود برای چه دوره‌ای در نظر گرفته شده است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این‌که عرضه مستقیم باید یکی از محورهای مدیریت بازار باشد، اظهار کرد: کاهش فاصله تولید تا مصرف ضروری است و ظرفیت سازمان‌های میادین و بیش از ۶۰۰ مرکز عرضه مستقیم سازمان تعاون روستایی می‌تواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

وی نسبت به احتمال افزایش قیمت سیب‌زمینی در ماه‌های آینده هشدار داد و گفت: برخی پیش‌بینی‌ها از افزایش قیمت این محصول در شهریور و مهر حکایت دارد و لازم است این موضوع به‌طور دقیق بررسی شود.

طلایی افزود: در کنار بررسی ذخیره‌سازی و تقویت عرضه مستقیم، باید امکان استفاده از واردات نیز به‌عنوان ابزار تنظیم بازار در نظر گرفته شود تا در صورت نیاز، تأمین بازار با وقفه مواجه نشود.

وی همچنین بر لزوم بازبینی پایه صادراتی محصول پیاز با توجه به شرایط روز تولید و بازار این محصول در کسور تاکید کرد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین به ضرورت تدقیق و به‌روزرسانی آمار تولید پرداخت و گفت: وزارت جهاد کشاورزی با راه‌اندازی رصدخانه و استفاده از ظرفیت داده‌های ماهواره‌ای، در حال تکمیل اطلاعات مربوط به سطح زیرکشت و تولید محصولات کشاورزی است.

به گفته وی، برای محصولاتی که در مناطق مختلف کشور دارای پیک تولید هستند، اطلاعات دقیق‌تری در حال جمع‌آوری است.

طلایی با اشاره به افزایش قیمت تخم‌مرغ در فروشگاه‌ها بر لزوم بررسی علل این اتفاق و مدیریت بازار این محصول راهبردی تاکید کرد.

برچسب ها: اقلام اساسی ، بازار کالای اساسی
خبرهای مرتبط
بازار کالا‌های اساسی در آرامش به سر می‌برد
تورم گروه کالایی ۲.۵ درصد کمتر از تورم است
توزیع کالاهای اساسی ۳ برابر تقاضاست/کالاهای اساسی به وفور در بازار موجود است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
خودرو لوازم خانگی اشغال که دولت به مردم میده ،پنج تا ده برابر قیمت جهانی
خرید محصولات کشاورزی زیر قیمت تمام دنیا
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
ذره بین بدون شیشه
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
ذره بین نمیخواد با چشم بسته هم میشه دید این گرونیا رو
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۱ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
سیب زمینی تا ۹۰ هزارتومان هم رسید و حالا ۷۷ گوجه ۶۰ پیاز ۵۰ وتا۶۰ خیار سبز ۷۰ میوه ها هر کدام بالای ۲۰۰ مردم توان خرید ندارند
۰
۱۲
پاسخ دادن
تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی خودروهای فرسوده
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۳ مرداد
نسخه دولت برای ناترازی بنزین چیست؟ از سهمیه ۱۲۰ لیتری تا بازار توافقی
افزایش ۱۸ درصدی تراز تجاری ایران با اوراسیا/ راه‌اندازی مسیر ریلی ایران به چین
بورس در آستانه رسیدن به ارتفاع ۶ میلیون واحد؛ صعود ادامه‌دار یا استراحت در مسیر؟
از ۳ هزار آزمایشگاه تا ۲۵۰ شرکت بازرسی؛ زنجیره اطمینان‌بخشی استاندارد در کشور
مسافران فاقد بلیت در سامانه سپاس در فهرست انتظار قرار گیرند
ظرفیت‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان تابستان از ۷ هزار مگاوات عبور می‌کند
پیشرفت ۵۱ درصدی پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن/ ۹۲۰ هزار واحد در حال اجرا
تسهیل صادرات و ترانزیت در دستور کار ایران و افغانستان
آخرین اخبار
ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور؛ محدودیت تردد در چالوس و آزادراه تهران-شمال
بورس از نظر بنیادی ارزنده/ اصلاح اجتناب ناپذیر است
منشأ بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان مشخص شد/ طرحی منطقه‌ای برای مقابله با قاچاق و کاهش مصرف + نامه
شمارش معکوس برای بازگشایی مرکز مبادلات تجاری مشترک ایران و ترکیه/ اصلاح رویه‌های کوله بری در مناطق آزاد
آماده‌باش ۱۶۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران در مشهد مقدس
پیشرفت ۵۱ درصدی پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن/ ۹۲۰ هزار واحد در حال اجرا
خام فروشی یکی از موانع سد راه توسعه صادرات زعفران
کاهش ۲ میلیون تنی میزان خرید نسبت به تولید گندم
تولید شیر خشک نوزاد از مصرف پیشی گرفت
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۳ مرداد
از رکوردشکنی شاخص کل بورس تا ورود نقدینگی حقیقی‌ها در هفته کاری که گذشت
کاهش ۳۰ درصدی ناترازی برق با توسعه تولید و مدیریت مصرف
نسخه دولت برای ناترازی بنزین چیست؟ از سهمیه ۱۲۰ لیتری تا بازار توافقی
تسهیل صادرات و ترانزیت در دستور کار ایران و افغانستان
تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی خودروهای فرسوده
افزایش ۱۸ درصدی تراز تجاری ایران با اوراسیا/ راه‌اندازی مسیر ریلی ایران به چین
مسافران فاقد بلیت در سامانه سپاس در فهرست انتظار قرار گیرند
ظرفیت‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان تابستان از ۷ هزار مگاوات عبور می‌کند
بورس در آستانه رسیدن به ارتفاع ۶ میلیون واحد؛ صعود ادامه‌دار یا استراحت در مسیر؟
از ۳ هزار آزمایشگاه تا ۲۵۰ شرکت بازرسی؛ زنجیره اطمینان‌بخشی استاندارد در کشور
هر تغییری در قیمت بنزین از قبل به اطلاع مردم می‌رسد / ۱۴ میلیون لیتر در هر روز کمبود بنزین داریم +فیلم
بارش باران در برخی از نواحی غرب و شمال غرب کشور طی فردا
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و تهران