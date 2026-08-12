باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا طلایی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در بیست و یکمین جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی که روز سهشنبه بیستم مرداد ماه برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار سیبزمینی، گفت: نوسان قیمت این محصول در فصل تولید قابل توجیه نیست و دستگاههای متولی، تشکلها و سازمان تعاون روستایی باید برای جلوگیری از فاصله غیرمنطقی میان قیمت تولید و مصرف، نقش فعالتری ایفا کنند.
وی با اشاره به برنامه ابلاغی ذخیرهسازی محصولات کشاورزی از جمله سیبزمینی، پیاز، گوجهفرنگی و خرما، افزود: ذخیرهسازی این محصولات بهصورت سالانه ابلاغ شده و قرار بر این است که ذخایر بهطور مستمر نوسازی شوند، اما درباره سیبزمینی باید بررسی شود که اساساً چه میزان از محصول فعلی قابلیت نگهداری دارد و ذخایر موجود برای چه دورهای در نظر گرفته شده است.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه عرضه مستقیم باید یکی از محورهای مدیریت بازار باشد، اظهار کرد: کاهش فاصله تولید تا مصرف ضروری است و ظرفیت سازمانهای میادین و بیش از ۶۰۰ مرکز عرضه مستقیم سازمان تعاون روستایی میتواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.
وی نسبت به احتمال افزایش قیمت سیبزمینی در ماههای آینده هشدار داد و گفت: برخی پیشبینیها از افزایش قیمت این محصول در شهریور و مهر حکایت دارد و لازم است این موضوع بهطور دقیق بررسی شود.
طلایی افزود: در کنار بررسی ذخیرهسازی و تقویت عرضه مستقیم، باید امکان استفاده از واردات نیز بهعنوان ابزار تنظیم بازار در نظر گرفته شود تا در صورت نیاز، تأمین بازار با وقفه مواجه نشود.
وی همچنین بر لزوم بازبینی پایه صادراتی محصول پیاز با توجه به شرایط روز تولید و بازار این محصول در کسور تاکید کرد.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین به ضرورت تدقیق و بهروزرسانی آمار تولید پرداخت و گفت: وزارت جهاد کشاورزی با راهاندازی رصدخانه و استفاده از ظرفیت دادههای ماهوارهای، در حال تکمیل اطلاعات مربوط به سطح زیرکشت و تولید محصولات کشاورزی است.
به گفته وی، برای محصولاتی که در مناطق مختلف کشور دارای پیک تولید هستند، اطلاعات دقیقتری در حال جمعآوری است.
طلایی با اشاره به افزایش قیمت تخممرغ در فروشگاهها بر لزوم بررسی علل این اتفاق و مدیریت بازار این محصول راهبردی تاکید کرد.