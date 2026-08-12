رئیس کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از نبود مدیریت واحد در پایگاه‌های مرزی کشور و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، از معضل صف‌های طولانی و توقف روز‌های متمادی کالا در مرز‌هایی همچون ماکو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در حاشیه بازدید از منطقه آزاد ماکو در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به مشکلات موجود در پایانه‌های مرزی کشور گفت: نبود مدیریت واحد در پایگاه‌های مرزی و هماهنگ نبودن دستگاه‌های مستقر در این پایانه‌ها، موجب شده کامیون‌ها و کالاها برای مدت طولانی در مرز معطل بمانند.

وی با اشاره به نشست امروز با هیئت خارجی اظهار کرد: در پایانه‌های مرزی دستگاه‌های مختلفی از جمله مرزبانی و گمرک مستقر هستند و در حوزه ورود و خروج کالا و کنترل مواد مخدر نیز دستگاه‌های مربوطه فعالیت می‌کنند، اما متأسفانه مدیریت واحدی در پایگاه‌های مرزی کشور وجود ندارد.

کوچی ادامه داد: در برخی موارد دستگاه‌های داخلی که برای کنترل و بازرسی استفاده می‌شوند، کیفیت لازم را ندارند و پاسخگوی نیازها نیستند و همین موضوع باعث گیر کردن کامیون‌ها و ایجاد صف‌های طولانی در مرزها می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در برخی موارد دو ردیف کامیون مقابل یکدیگر متوقف می‌شوند و همکاری لازم میان دستگاه‌ها وجود ندارد، گفت: این مشکلات در مرزهای مختلف کشور از جمله در ماکو و مسیر ترکیه وجود دارد و متأسفانه ماندگاری طولانی‌مدت کامیون‌ها در مرزها، هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل می‌کند.

وی افزود: وقتی کامیون‌های حامل مواد غذایی و کالاهای نیازمند سردخانه چندین روز در مرز متوقف می‌مانند، ناچار هستند برای حفظ شرایط محموله، موتور و سیستم‌های خود را روشن نگه دارند و همین مسئله موجب مصرف بالای سوخت می‌شود. اگر یک کامیون ۱۵ تا ۲۰ روز در مرز معطل بماند، هزینه‌های زیادی به راننده و کشور تحمیل خواهد شد.

کوچی تأکید کرد: باید با کشورهای مقابل ارتباط و هماهنگی مناسبی برقرار شود تا پذیرش و تردد کامیون‌ها تسهیل شود و ماندگاری خودروها در مرزها کاهش یابد.

وی گفت: باید سازوکاری تعریف شود که همه دستگاه‌های مستقر در مرز، چه در بخش مسافری و چه در بخش بار، از آن تبعیت کنند تا صف‌های طولانی شکل نگیرد و بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن کالاها را صادر یا وارد کشور کنیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های داخلی و طرف‌های خارجی اظهار کرد: اگر دستگاه‌های داخلی در برخی موارد عملکرد ضعیفی دارند، باید اصلاح شوند و در کنار آن، هماهنگی‌های اقتصادی و قانونی نیز انجام شود. اگر نیاز به اصلاح قانون باشد، مجلس آمادگی دارد اقدامات لازم را انجام دهد، اما هدف اصلی باید جمع شدن صف‌های طولانی و کاهش زمان توقف در مرزها باشد.

کوچی همچنین بر ضرورت ارتقای خدمات رفاهی در پایانه‌های مرزی تأکید کرد و گفت: در حوزه خدمات به رانندگان، امکانات بهداشتی، خوابگاه، نمازخانه و سایر خدمات رفاهی نیز باید شرایط مناسبی ایجاد شود و پایانه‌های مرزی کشور در شأن جمهوری اسلامی ایران، با کیفیت مناسب و امکانات مطلوب ساخته و تجهیز شوند.

 

برچسب ها: صف کامیون ، ترانزیت
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