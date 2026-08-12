مدافع ملی پوش نساجی طی توافق صورت گرفته با عقد قراردادی به پرسپولیس پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بحث انتقال دانیال ایری مدافع ملی پوش نساجی مازندران به پرسپولیس به یکی از طولانیترین پروندههای نقل و انتقالاتی تابستان تبدیل شد، اما در نهایت با توافق صورت گرفته بین باشگاههای نساجی و پرسپولیس، ایری قرار است پیراهن سرخپوشان پایتخت را در فصل جدید بر تن کند.
طبق پیگیریهای صورت گرفته از باشگاه پرسپولیس، انتقال دانیال ایری به پرسپولیس به صورت رسمی انجام شده و قرار است رونمایی از این بازیکن صورت بگیرد.
گفته میشود قرارداد ایری با پرسپولیس ۵ ساله و با بند فسخ ۲.۵ میلیون دلاری است.