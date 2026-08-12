مدافع ملی پوش نساجی طی توافق صورت گرفته با عقد قراردادی به پرسپولیس پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بحث انتقال دانیال ایری مدافع ملی پوش نساجی مازندران به پرسپولیس به یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های نقل و انتقالاتی تابستان تبدیل شد، اما در  نهایت با توافق صورت گرفته بین باشگاه‌های نساجی و پرسپولیس، ایری قرار است پیراهن سرخپوشان پایتخت را در فصل جدید بر تن کند.  

طبق پیگیری‌های صورت گرفته از باشگاه پرسپولیس، انتقال دانیال ایری به پرسپولیس به صورت رسمی انجام شده و قرار است  رونمایی از این بازیکن صورت بگیرد.  

گفته می‌شود قرارداد ایری با پرسپولیس ۵ ساله و با بند فسخ ۲.۵ میلیون دلاری است.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
باشگاه داری ، یعنی همین !!!
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۵۶ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
چقد مدافع ؟؟؟ دوتا مهاجم میکرفتین
۱
۲
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