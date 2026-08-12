باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - سید نورالله موالیزاده، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کارون، با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در تولید خرما، گفت: شهرستان کارون پس از شادگان، به عنوان قطب تولید انواع خرمای مرغوب و باکیفیت در استان خوزستان شناخته میشود و سطح قابلتوجهی از نخیلات استان را به خود اختصاص داده است.
او با بیان اینکه در این شهرستان حدود ۳ هزار هکتار کشت انواع نخیلات انجام میشود، افزود: ارقام متنوعی از جمله برحی، ساموران، زاهدی و مجول در این باغات کشت میشود که هر یک دارای کیفیت و بازارپسندی خاص خود هستند.
مدیر جهاد کشاورزی کارون در ادامه با تشریح تقویم برداشت این محصول، اضافه کرد: در خوزستان، برداشت خرما از اواخر تیرماه آغاز میشود و با برداشت رقم زودرس «حلاوی» شروع میشود و سپس نوبت به برداشت رطب و خارک سایر ارقام میرسد که این روزها در اوج خود قرار دارد.
این مقام مسئول با قدردانی از زحمات نخلداران خوزستانی در شرایط سخت آبوهوایی، یادآور شد: با وجود گرمای شدید و شرجی بالای ۵۰ درجه، نخلداران کارونی با همتی بلند، مراحل برداشت این محصول ارزشمند را با دقت و ظرافت انجام میدهند تا بهترین کیفیت نصیب مصرفکنندگان شود.
موالیزاده در پایان با اشاره به مرغوبیت بالای خارک و رطب تولیدی این شهرستان، ابراز امیدواری کرد که با برنامهریزیهای صورتگرفته در زمینه بازاریابی و فروش، امسال نیز شاهد رضایت هرچه بیشتر نخلداران و فعالان این عرصه باشیم.