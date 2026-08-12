مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نکاتی درباره فصل مشترک احکام فرماندهان بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا نقدی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، (سهشنبه شب، ۲۰ مرداد) در گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر، با اشاره به احکام اخیر فرمانده معظم کل قوا برای فرماندهان نیروهای مسلح اظهار کرد: این احکام پیامهای متعددی در خود نهفته دارد.
وی با اشاره به تفاوت نحوه صدور احکام اخیر با احکام پیشین گفت: از لحاظ شکلی، نحوه اقدام انجامشده با دوره قبل متفاوت است؛ در دوره گذشته احکام در همان روز نخست شهادت فرماندهان صادر شد، اما این بار با فاصله زمانی احکام صادر شد.
مشاور فرمانده کل سپاه افزود: این تفاوت، بیانگر یکی از ویژگیهای ولایت است که اقتضای زمان و مکان در اجتهاد و تصمیمگیری در آن مشهود است. قرار نیست یک اقدام کلیشهای و تکراری انجام شود.
سردار نقدی تصریح کرد: برخی این پرسش را مطرح کردند که چرا صدور احکام این میزان به طول انجامید، در حالی که تصور میشد همان اقدام قبلی باید تکرار شود؛ اما تصمیمگیری بر اساس اقتضای شرایط و مصلحت و با حکمت انجام شد.
وی ادامه داد: این احکام در مقطع خاصی صادر شد و آثار خاص خود را هم بر جامعه و هم بر جهان خواهد گذاشت.
مشاور فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به محتوای احکام اخیر گفت: از لحاظ محتوایی، این احکام با احکام قبلی یک فصل مشترک دارند که بخش اصلی آن، موضوع معنویت و تقواست.
وی افزود: احکام قبلی مربوط به فرماندهان شهید نیز بر همین مسائل تأکید داشت.
سردار نقدی با اشاره به یکی از ویژگیهای احکام اخیر اظهار کرد: در این احکام، یاد شهید در آغاز مورد توجه قرار گرفته است و جا دارد بر روح طیبه شهدا درود بفرستیم و یاد کنیم از کسانی که جای خالی آنان در میان ما احساس میشود.
وی ادامه داد: شهدا جایگاه خود را در پیشگاه خداوند پیدا کردهاند و از رزق و روزی الهی بهرهمند هستند.
قدرت ایمان؛ عامل اصلی پیروزی و اقتدار نیروهای مسلح
مشاور فرمانده کل سپاه گفت: مهمترین وجه مشترک این احکام، تأکید بر معنویت، تقوا و بصیرت است؛ این مؤلفهها عامل اصلی پیروزیها و رکن اصلی اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند.
وی افزود: رکن اصلی قوت نیروهای مسلح ما در مقایسه با توان نیروهای مسلح جهان، مسئله معنویت و تقواست و این موضوع در تمام احکام مورد تأکید قرار گرفته است.
سردار نقدی با اشاره به موضوع توجه به حضرت ولیعصر (عج) گفت: توجه به حضرت ولیعصر (عج) و دعای ایشان نیز از جمله محورهای مشترکی است که در این احکام بهصورت پررنگ مورد تأکید قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: اصل قوت و اقتدار ما به معنویت و ارتباط با خداوند بازمیگردد؛ در غیر این صورت، دشمنان ما از سلاحها و امکانات بسیار بیشتری برخوردار هستند.
دشمن صدها برابر ایران امکانات نظامی و فناوری در اختیار دارد
مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به تفاوت امکانات نظامی ایران و دشمنان گفت: ارتش آمریکا با ما میجنگد، در حالی که بودجه سالانه نیروهای مسلح آمریکا حدود صد برابر بودجه سالانه نیروهای مسلح ماست و در طول سالهایی که این شکاف بودجهای وجود داشته، آنها صدها برابر ما امکانات در اختیار داشتهاند.
وی افزود: نمیتوان گفت عامل پیروزی ما صرفاً برخورداری از پهپاد، موشک بالستیک یا یک سامانه پدافندی خاص است؛ چراکه دشمن همه این تجهیزات را در اختیار دارد و در بسیاری از حوزهها امکانات بسیار بیشتری نیز دارد.
سردار نقدی ادامه داد: دشمن از آواکس، زیردریاییهای اتمی و ماهوارههای متعدد و زنجیرهای برخوردار است که امکان رصد لحظهبهلحظه را فراهم میکنند. آنها سایتها و امکانات فراوانی در اختیار دارند که اساساً ما فاقد آنها هستیم.
وی تأکید کرد: آنچه ما را متمایز میکند و به ما توان ایستادگی میدهد، قدرت ایمان و معنویت است؛ موضوعی که در تمام این احکام تکرار شده و وجه اشتراک احکام قبلی نیز بوده است.
مشاور فرمانده کل سپاه گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی و در احکام مختلفی که برای فرماندهان صادر شده، همواره بر توجه فرماندهان به این مسئله تأکید شده است.
سردار نقدی افزود: به نظر میرسد این نقطه اشتراک، مسیر واحدی برای پیمودن راه پرافتخار ایران اسلامی است و معنویت، اصلیترین رکن راهبردی نیروهای مسلح ما محسوب میشود.
وی در ادامه با اشاره به نمونههایی از امداد الهی در تاریخ انبیا اظهار کرد: همان خدایی که حضرت نوح (ع) را با دست خالی و با یک کشتی از میان سیل نجات داد، همان خدایی که حضرت موسی (ع) و بنیاسرائیل را از نیل عبور داد و همان خدایی که حضرت ابراهیم (ع) را از آتش نجات داد، همان خدایی است که پیامبر اکرم (ص) را از مکه، با موفقیتهای درخشان، با دست خالی، به تنهایی و در غربت به این مرحله رساند.
سردار نقدی تصریح کرد: هر کس خدا با او باشد، پیروز است؛ زیرا قدرت در اختیار خداوند است. بنابراین، اصل موضوع صرفاً سلاح نیست.
مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به دیگر محور مشترک احکام اخیر و احکام پیشین گفت: از فرماندهان خواسته شده است که علاوه بر توجه به معنویت، این مسئله را در مجموعه تحت فرماندهی خود نیز رواج دهند.
وی افزود: بحث مشترک دیگر در این احکام، موضوع افزایش توان رزمی و آمادگی نیروهای مسلح است؛ یعنی توان رزمی باید افزایش پیدا کند و نیروهای مسلح باید قدرتمند شوند. این موضوع نیز در دورههای مختلف در احکام فرماندهان مورد تأکید قرار گرفته است.
سردار نقدی اظهار کرد: این مسئله وظیفه ماست. هنگامی که میگوییم معنویت رکن اصلی پیروزی ماست، یکی از ارکان معنویت نیز اطاعت از فرمان خداوند است. خداوند در قرآن کریم فرمان داده است که برای مقابله با دشمن، هر میزان که میتوانید توان فراهم کنید.
وی تأکید کرد: اینگونه نیست که صرفاً به معنویت توجه کنیم و از تقویت توان نظامی غافل شویم؛ بلکه باید هر آنچه در اختیار داریم، به میدان بیاوریم.
مشاور فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: بنابراین، دو موضوع در تمام این احکام، چه احکام اخیر و چه احکام قبلی، بهصورت مشترک مورد تأکید قرار گرفته است؛ نخست توان و آمادگی رزمی و دوم، معنویت.
جنگ امروز فناورانه است؛ مدیریت میدان باید متکی بر دانش و فناوری باشد
سردار نقدی در ادامه به تفاوتهای احکام جدید با احکام قبلی اشاره کرد و گفت: در کنار این مسائل مشترک، موضوعاتی نیز وجود دارد که به دلیل تغییر شرایط و وضعیت، در احکام جدید مورد تأکید قرار گرفته است.
وی یکی از این موارد را «مدیریت مبتنی بر مهارتهای فنی و علمی» عنوان کرد و افزود: این موضوع از ویژگیهای جنگ امروز است.
مشاور فرمانده کل سپاه توضیح داد: در گذشته اگر یک قرارگاه جنگی، بخشهای اطلاعات و عملیات، نیروی انسانی، پشتیبانی، مهندسی و مخابرات را در اختیار داشت، تقریباً ساختار قرارگاه تکمیل بود و فرماندهان میتوانستند تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و عملیات را آغاز کنند.
سردار نقدی ادامه داد:، اما جنگ امروز بسیار فناورانه و فنی است. عناصر تحقیقاتی، علمی و فنی باید در قلب قرارگاه حضور داشته باشند و تغییرات باید بهصورت لحظهای انجام شود.
تجربه میدان باید بلافاصله به اصلاح فناوری تبدیل شود
وی گفت: اگر امروز موشکی شلیک کنیم و دشمن آن را رهگیری و منهدم کند، باید بلافاصله مشخص شود که علت آن چه بوده و چه تغییری باید ایجاد شود تا موشک بعدی که شلیک میشود، مورد اصابت قرار نگیرد.
سردار نقدی افزود: تجربه و نیاز نیروی عملیاتی که در میدان حضور دارد، باید با همان سرعت به بخش تحقیقاتی منتقل شود و بلافاصله به محصول تبدیل شود تا تغییرات لازم در سریعترین زمان اعمال و در مرحله بعد، زمینه موفقیت فراهم شود.
وی با اشاره به حوزه پدافند هوایی اظهار کرد: اگر هواپیمای ما هدف قرار گرفت یا موشک ما به هدف اصابت نکرد و دشمن از یک روش فریب استفاده کرد، باید مشخص شود چه تغییری در سامانه پدافندی ایجاد کنیم تا در شلیکهای بعدی بتوانیم هواپیمای دشمن را هدف قرار دهیم.
مشاور فرمانده کل سپاه تصریح کرد: بنابراین، تکیه بر توانمندیهای فناورانه، علمی و فنی برای دستیابی به پیشرفتها و موفقیتهای بیشتر، از مطالبات مهم در شرایط فعلی است؛ بهویژه در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی نیز مواجه است.
سردار نقدی با اشاره به ویژگی فناورانه جنگ امروز گفت: یکی از ویژگیهای جنگ امروز این است که جنگ، فناورانه است و بنابراین هر تکلیفی که در این حوزه تعیین میشود، باید قابلیت اجرا داشته باشد.
وی افزود: امروز به حمدالله از سلاحهای بومی برخوردار هستیم؛ در حوزه پهپادها، شناورهای تندرو، سامانههای هدفگیری هوایی، سامانههای جنگ الکترونیک و دیگر تجهیزات، توانمندیهای بومی در اختیار داریم.
مشاور فرمانده کل سپاه تصریح کرد: تجهیزات ما کاملاً بومی است و این موضوع امکان آن را فراهم میکند که فناوری را وارد مدار مدیریت صحنه نبرد کنیم و تغییرات لازم را در لحظه اعمال کنیم.
وی ادامه داد: بسیاری از کشورهای دیگر چنین قابلیتی ندارند؛ آنها سلاحی را از کشور دیگری خریداری و وارد میکنند و ناچارند از همان قابلیتهایی که در آن سلاح پیشبینی شده استفاده کنند و امکان تغییر سریع آن متناسب با شرایط میدان را ندارند.
سردار نقدی با اشاره به توانمندیهای فناوری دشمن اظهار کرد: ما با دشمنی مواجه هستیم که از دست برتر فناوری در جهان برخوردار است، بودجههای تحقیقاتی و صنعتی بسیار بزرگی دارد و بزرگترین صادرکننده سلاح در جهان است.
وی افزود: بنابراین، این دشمن بهطور مستمر خود را در جنگ پیچیدهتر میکند و تجهیزات و روشهای خود را تغییر میدهد تا بتواند سلاحها و توانمندیهای ما را خنثی کند.
مشاور فرمانده کل سپاه ادامه داد: از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران این قابلیت را دارد که متناسب با شرایط، تغییرات لازم را ایجاد کند و همین موضوع موجب شده است مدیریت مبتنی بر مهارتهای فنی و علمی، به یکی از ویژگیهای جدید مورد تأکید در این احکام تبدیل شود.
سردار نقدی گفت: این مطالبه در احکام جدید مطرح شده و یکی از ویژگیهایی است که قابلیت اجرا دارد و به حمدالله تاکنون نیز در میدان شکل گرفته است.
وی تأکید کرد: شرایط میدان نبرد نیز ضرورت انجام این کار را به ما نشان میدهد و اقتضای امروز جنگ این است که توان علمی، فنی و فناورانه در متن مدیریت صحنه نبرد قرار گیرد.
جنگ ترکیبی یعنی بهکارگیری همزمان همه ظرفیتهای کشور برای تحقق یک هدف مشترک
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ادامه با اشاره به محورهای جدید مورد تأکید در احکام اخیر فرمانده معظم کل قوا اظهار کرد: برخی از این موضوعات در گذشته نیز مورد اشاره قرار گرفته بود، اما در احکام جدید با صراحت و جدیت بیشتری مورد تأکید قرار گرفته است.
وی یکی از این موضوعات را «جنگ ترکیبی» عنوان کرد و افزود: جنگ ترکیبی به معنای استفاده متوازن از تمام ظرفیتها و بهکارگیری همهجانبه توان کشور است.
سردار نقدی با اشاره به برداشت نادرست از مفهوم جنگ ترکیبی در برخی رسانهها گفت: در رسانهها معمولاً گفته میشود که در یک عملیات ترکیبی، پهپاد و موشک بهصورت همزمان به کار گرفته شدهاند؛ در حالی که این، جنگ ترکیبی محسوب نمیشود، بلکه هر دو در زمره شاخه نظامی قرار دارند.
مشاور فرمانده کل سپاه تصریح کرد: جنگ ترکیبی به این معناست که شاخه نظامی، که مجموعه ظرفیتهای تسلیحاتی را شامل میشود، در کنار دیپلماسی، تبلیغات، مسائل اقتصادی، ظرفیتهای اجتماعی و سایر مؤلفههای قدرت قرار گیرد و همه این بخشها بهصورت هماهنگ برای تحقق یک هدف مشترک حرکت کنند.
وی ادامه داد: در جنگ ترکیبی، همه ظرفیتها با یکدیگر ترکیب میشوند تا یک هدف مشخص را تأمین کنند. برای مثال، همزمان با شلیک در میدان جنگ، بخش دیپلماسی میتواند وارد عمل شود و به طرف مقابل اعلام کند که اگر از یک موضع عقبنشینی نکند، اقدام بعدی به شکل دیگری انجام خواهد شد. این یک نمونه از جنگ ترکیبی است؛ یعنی همه بخشها در کنار یکدیگر فعالیت میکنند.
رسانه و جنگ شناختی در کنار توان نظامی
سردار نقدی افزود: رسانه نیز در این چارچوب نقش خود را ایفا میکند؛ رسانه میتواند فضای خاصی ایجاد کند، تهدیدی را مطرح کند یا با ایجاد نگرانی و دغدغه در میان افکار عمومی، زمینه لازم را برای تکمیل یک عملیات فراهم کند.
وی اظهار کرد: بنابراین، جنگ ترکیبی به این معناست که همه اجزای یک کشور و همه ابعاد مختلف توانمندیها و مؤلفههای قدرت، جایگاه خود را پیدا کنند و در یک مسیر مشترک به کار گرفته شوند.
مشاور فرمانده کل سپاه گفت: در این چارچوب، جنگ شناختی نیز باید در کنار جنگ نظامی و سایر ابعاد جنگ ترکیبی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در احکام اخیر از ما خواسته شده است که به جنگ شناختی و جنگ ترکیبی توجه کنیم و این موضوع را در برنامهها و اقدامات خود مورد توجه قرار دهیم.
سردار نقدی تأکید کرد: این موضوع پیش از این نیز به شکلهایی در احکام مورد اشاره قرار گرفته بود، اما در احکام اخیر با این صراحت و جدیت مطرح شده است.
دکترین تهاجمی؛ تحول مهم در راهبرد دفاعی و نظامی
مشاور فرمانده کل سپاه در ادامه، موضوع دیگری را که به گفته وی یک تحول عمده محسوب میشود، «دکترین تهاجمی» عنوان کرد و گفت: دکترین رزمی ما در گذشته عمدتاً مبتنی بر دفاع و حفظ کشور در برابر تهدیدات بود و در این زمینه نیز مأموریت خود را انجام داده و موفق بودهایم.
وی افزود: در احکام جدید، یک عنصر جدید مطرح شده که آثار آن را در صحنه نیز میتوان مشاهده کرد و آن، دکترین تهاجمی است.
سردار نقدی با اشاره به حکم فرمانده کل سپاه اظهار کرد: در حکم سردار وحیدی، فرمانده کل سپاه، بهصراحت بر «ارتقای توانمندی به منظور بازدارندگی حداکثری» و «آمادگی هوشمندانه برای اجرای عملیات تهاجمی» تأکید شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا این موضوع در شرایط کنونی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: این مسئله ناشی از اقتضائات شرایط است. دشمن رهبر ما را به شهادت رسانده است و در چنین شرایطی، نه مردم ما و نه مسلمانان جهان قانع نمیشوند که صرفاً حفظ کشور را موفقیت کامل تلقی کنیم.
مشاور فرمانده کل سپاه افزود: جامعه بشری، بهویژه آزادیخواهان و عدالتخواهان، چنین وضعیتی را نمیپذیرند و خواهان پاسخ و قصاص هستند.
جنگ اخیر؛ فرصتی برای سنجش واقعی توان دشمن
سردار نقدی با اشاره به شرایط جدید ایجادشده گفت: از سوی دیگر، شرایطی ایجاد شده که اجرای چنین دکترینی برای کشور ما امکانپذیرتر از گذشته است.
وی ادامه داد: شاید پیش از این جنگ، تصویر کاملاً روشنی از یک جنگ واقعی با آمریکا نداشتیم. عملیات آمریکا در عراق تصویر کاملی از یک جنگ واقعی ارائه نمیکرد؛ بخش عمدهای از عراق اساساً از کنترل حکومت مرکزی خارج شده بود و مردم آن کشور نیز ناراضی بودند. آمریکا با ارتش خود و مجموعهای از امکانات وارد شد و یک نمایش نظامی را به اجرا گذاشت.
مشاور فرمانده کل سپاه افزود: در افغانستان نیز شرایط تا حدودی مشابه بود؛ اما در این جنگ، برای نخستین بار با یک جنگ واقعی مواجه شدیم که در آن یک ارتش وارد میدان شد و با مقاومت جدی مواجه شد.
سردار نقدی گفت: این جنگ برای ما به یک رزمایش واقعی تبدیل شد؛ یک مقاومت تمامعیار که امکان سنجش توان واقعی دشمن را فراهم کرد.
وی ادامه داد: تصویر بسیاری از مردم و حتی برخی مدیران غیرنظامی کشورها از قدرت دشمن، بسیار فراتر از آن چیزی بود که در میدان عمل مشاهده شد. حتی تصویری که برخی نظامیان از قدرت دشمن داشتند، با آنچه در صحنه عمل و در این «رزمایش واقعی» سنجیدیم، متفاوت بود.
حرکت از دکترین دفاعی به سمت دکترین تهاجمی
مشاور فرمانده کل سپاه در پاسخ به این پرسش که آیا از این پس دکترین دفاعی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران از دکترین دفاعی به سمت دکترین تهاجمی حرکت خواهد کرد، گفت: بله، این تصمیم اتخاذ شده است.
وی تأکید کرد: آنچه در حکم مطرح شده، «آمادگی» برای این کار است؛ یعنی باید آمادگی و قابلیت لازم برای اجرای عملیات تهاجمی ایجاد شود، نه اینکه به این معنا باشد که فردا چنین عملیاتی انجام خواهد شد.
سردار نقدی تصریح کرد: هر زمان که شرایط اقتضا کند و فرمان صادر شود، باید توانایی داشته باشیم که عملیات را به سرزمین دشمن بکشانیم و دور از سرزمین خودمان نیز عملیات انجام دهیم.
وی افزود: اینها ویژگیهای دکترین تهاجمی است که باید در نیروهای مسلح ایجاد شود. اکنون سپاه مکلف شده است این آمادگی و توانمندی را در خود ایجاد کند تا بتواند در زمان مقتضی چنین عملیاتی را انجام دهد.
مشاور فرمانده کل سپاه تأکید کرد: هر زمان که از سپاه خواسته شود، باید بتواند به شکل هوشمندانه، گزینشی و انتخابی و در هر نقطهای که شرایط اقتضا کند، علیه دشمن اقدام تهاجمی انجام دهد.
وی گفت: از این پس نمیتوان صرفاً حفظ خود و حفظ توانمندیها را نهایت عملیات تلقی کرد؛ بلکه باید قابلیت اجرای عملیات در عمق و خارج از سرزمین خود را نیز در اختیار داشته باشیم.
ادغام ستاد کل و قرارگاه خاتم؛ گامی برای افزایش چابکی
سردار نقدی با اشاره به دیگر نشانههای تغییر دکترین در احکام اخیر اظهار کرد: این موضوع هم در حکم سردار وحیدی و هم در حکم قرارگاه خاتم مورد توجه قرار گرفته است؛ حکمی که در آن موضوع ادغام ستاد کل در قرارگاه خاتم مطرح شده است.
وی افزود: خود این مسئله نیز نشانهای از حرکت به سمت چابکسازی قرارگاه و ستاد کل است؛ زیرا هنگامی که یک مجموعه ستادی با یک مجموعه رزمی ترکیب میشود، از حالت صرفاً ستادی و اداری خارج شده و چابکی بیشتری پیدا میکند.
مشاور فرمانده کل سپاه در پاسخ به این پرسش که این اقدام تا چه اندازه میتواند بر عملکرد تأثیرگذار باشد، گفت: قطعاً این اقدام سرعت کار را افزایش میدهد و به اجرای همان دکترین تهاجمی کمک خواهد کرد.
امتداد تفکر بسیجی در جهان
سردار نقدی، سومین نشانه تغییر دکترین را در حکم سازمان بسیج دانست و گفت: در این حکم به «ترویج فرهنگ تفکر بسیجی در جهان» اشاره شده و برای نخستین بار در حکم بسیج، موضوع امتداد حرکت بسیج در جهان مورد مطالبه قرار گرفته است.
وی افزود: این موضوعات در مجموع یک تحول بزرگ در بخش دفاعی کشور محسوب میشود و متناسب با اقتضائات زمانه است.
مشاور فرمانده کل سپاه اظهار کرد: امروز بستر لازم برای این موضوع فراهم شده است. اگر به نقاط مختلف جهان مراجعه کنیم، جمهوری اسلامی ایران طرفداران بسیار زیادی دارد.
وی ادامه داد: با افرادی از نقاط مختلف جهان، حتی از داخل آمریکا، گفتوگو داشتهام و مشاهده کردهام که تعداد طرفداران انقلاب اسلامی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
سردار نقدی گفت: امروز بسیاری از مردم در نقاط مختلف جهان احساس عزت میکنند و بسیاری از کشورها آرزو دارند کهایکاش میتوانستند مانند جمهوری اسلامی ایران در برابر استکبار ایستادگی کنند. آنها جمهوری اسلامی ایران را مایه افتخار خود میدانند.
جنگ اخیر؛ زمینهساز افزایش حمایت جهانی از انقلاب اسلامی
مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به تأثیر جنگ اخیر در شکلگیری این نگاه گفت: این ظرفیت در جنگ ترکیبی اخیر، بیش از گذشته تقویت شد و بستر آن فراهم شد.
وی افزود: شاید پیش از این، بسیاری چنین نگاهی نداشتند. برای مثال، رسانههای آمریکایی طی سالهای گذشته تلاش میکردند این تصویر را به مردم القا کنند که رهبر جمهوری اسلامی ایران اموال خود را جمع کرده، آنها را به روسیه فرستاده و حتی در ایران حضور ندارد یا خانواده خود را از کشور خارج کرده است.
سردار نقدی تصریح کرد: این تبلیغات در ذهن برخی افراد جا افتاده بود؛ اما هنگامی که مردم شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران را مشاهده کردند، بسیاری از آنها نسبت به واقعیتها آگاه شدند.
وی ادامه داد: اکنون بسیاری از این افراد به کسانی که خود را انقلابی میدانند و در داخل آمریکا فعالیت دارند، مراجعه میکنند و ضمن عذرخواهی میگویند که پیش از این شناختی نداشتند و واقعیت را نمیدانستند، اما اکنون متوجه شدهاند که جمهوری اسلامی ایران برای آنان مایه افتخار است.
مشاور فرمانده کل سپاه گفت: برخی از دوستان تعابیر بسیار عاطفی و قابل توجهی در این زمینه مطرح کردهاند و گفتهاند که این افراد حتی اظهار میکنند میخواهند دست و پای ما را ببوسند، زیرا جمهوری اسلامی ایران را مایه افتخار همه آزادیخواهان و مسلمانان میدانند.
سردار نقدی در پایان این بخش تأکید کرد: این تحولات، تغییرات بزرگی در نگاه مردم و افکار عمومی جهان نسبت به انقلاب اسلامی ایجاد کرده است.
دکترین تهاجمی؛ مطالبه امروز جهان اسلام و آزادیخواهان
سردار نقدی در ادامه گفت: به همین دلیل است که امروز بیش از گذشته درباره دکترین تهاجمی صحبت میکنیم؛ زیرا زمینههای لازم برای آن فراهم شده است.
وی افزود: امروز این موضوع به یک مطالبه جهانی تبدیل شده و مطالبه مسلمانان نیز همین است. بحث قصاص عاملان و حاملان جنایت نیز از جمله مطالبات مطرحشده در این زمینه است.
مشاور فرمانده کل سپاه تصریح کرد: بنابراین، موضوع دکترین تهاجمی یک تحول بزرگ در احکام اخیر محسوب میشود و باید آن را در چارچوب شرایط جدید و اقتضائات امروز مورد توجه قرار داد.
سردار نقدی در ادامه با اشاره به محور دیگری از احکام اخیر اظهار کرد: نکته بسیار مهم دیگری که در این احکام مورد تأکید قرار گرفته، موضوع جنگ پیچیده است.
«هر ایرانی یک بسیجی»؛ مطالبهای برخاسته از حضور مردم در صحنه
سردار نقدی در ادامه گفت: یکی دیگر از تفاوتهای این حکم، موضوع «هر ایرانی یک بسیجی» است که در حقیقت، محصول درخشش بزرگ و آمادگی گستردهای است که مردم ما از خود نشان دادند.
وی افزود: حضور مردم در صحنه و ظرفیتی که ملت ایران از خود نشان داد، این واقعیت را آشکار کرد که چنین مطالبهای دور از دسترس نیست. امروز میتوان گفت «هر ایرانی یک بسیجی».
مشاور فرمانده کل سپاه تصریح کرد: حدود ۳۰ میلیون نفر برای حضور در این عرصه ثبتنام کردهاند و تعداد واقعی بسیار بیشتر از این میزان است. برخی از افرادی که ثبتنام کردهاند، لزوماً در شبکههای اجتماعی حضور ندارند، اما در میدان، در خیابان و در زندگی روزمره، آمادگی و حضور خود را نشان میدهند.
وی با اشاره به حضور مردم در شرایط اخیر گفت: درخشش بینظیری که ملت ایران از خود نشان داده، در ایمان، سلامت و شجاعت آنان نمود پیدا کرده و این حضور، مردم جهان را شگفتزده کرده است.
سردار نقدی افزود: ملت ایران در این زمینه به الگویی برای ملتهای مختلف جهان تبدیل شده است. این حضور در صحنه، این انتظار و قابلیت را ایجاد کرده است که بتوان انتظار داشت «هر ایرانی یک بسیجی» باشد؛ یعنی هر ایرانی یک رزمنده، یک نیروی آماده و یک عنصر حاضر در میدان باشد.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع در حکم مسئول بسیج نیز مورد تأکید قرار گرفته و باید نسبت به آن اهتمام جدی صورت گیرد
سازماندهی میلیونها نفر؛ مأموریتی بزرگ برای بسیج
مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای تحقق این هدف گفت: برنامهریزی برای سازماندهی چنین جمعیتی کار سادهای نیست. باید بتوان این جمعیت گسترده را آموزش داد، سازماندهی کرد و برای هر فرد، متناسب با توانایی و ظرفیت او، نقش مشخصی تعریف کرد.
وی افزود: البته در تمرینها و تجربههایی که در سالهای گذشته در کنار مردم داشتهایم، زمینههای انجام چنین کاری تا حد زیادی شکل گرفته است.
سردار نقدی با اشاره به مراسم اربعین اظهار کرد: برای نمونه، در مراسم اربعین میلیونها نفر حرکت میکنند، بدون اینکه اتفاق نامطلوبی رخ دهد و در طول مسیر، تغذیه، استراحت، خدمات درمانی و سایر نیازهای آنان بهموقع تأمین میشود.
وی ادامه داد: اینها تجربهها و تمرینهایی است که در کنار مردم داشتهایم و نشان میدهد ظرفیت سازماندهی جمعیتهای بزرگ وجود دارد.
مشاور فرمانده کل سپاه افزود: در برنامههای مختلفی که در ایام غدیر در شهرهای گوناگون کشور برگزار میشود و همچنین در راهپیمایی جاماندگان اربعین، که ممکن است دهها میلیون نفر در سراسر ایران در آن حضور داشته باشند، شاهد سازماندهی گسترده مردم هستیم.
سردار نقدی گفت: در این برنامهها مردم بهخوبی پذیرایی میشوند، برنامههای فرهنگی جذاب و مؤثر برای آنان اجرا میشود، خدماترسانی انجام میگیرد و موضوعاتی مانند نظافت و نظم نیز مدیریت میشود.
وی تأکید کرد: اینها تجربههایی است که در اختیار داریم و باید از آنها برای ایجاد یک ساختار منسجم در ابعاد مختلف استفاده کنیم تا این ظرفیت بتواند در همه جنبهها مستقر شود و ظهور و بروز پیدا کند.
مشاور فرمانده کل سپاه افزود: اجرای این مأموریت بر عهده مسئول بسیج و سازمان بسیج است و باید مقدمات و الزامات آن از سوی این مجموعه فراهم شود.
احکام جدید؛ دمیدن روحی تازه در نیروهای مسلح
سردار نقدی در ادامه با اشاره به بازتاب صدور احکام اخیر در میان مردم و نیروهای مسلح اظهار کرد: وقتی این احکام صادر شد، از نگاه عموم مردم، یک جان دوباره و پمپاژ انرژی مضاعفی به نیروهای مسلح کشور ایجاد شد؛ نیروهایی که در این مقطع، جانانه از ایران عزیز دفاع کردند.
وی افزود: البته نیروهای مسلح بر اساس ریلگذاری، برنامهریزی و تصمیمگیریهای انجامشده، با قدرت و قوت به کار خود ادامه میدادند و این مسئله نیز آثار بسیار خوبی داشت.
مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به فداکاریهای نیروهای مسلح در جریان جنگ اخیر گفت: شاید در شرایط فعلی و در میانه جنگ، بیان جزئیات همه فداکاریهای رزمندگان امکانپذیر نباشد؛ چراکه بخشی از این اطلاعات همچنان باید محفوظ بماند و حتی دشمن نیز از بسیاری از این اقدامات متحیر شده است.
روایت فداکاری رزمندگان در شرایط سخت
سردار نقدی اظهار کرد: فداکاریهای بسیار زیادی از سوی رزمندگان انجام شد؛ از نیروهایی که در گرمای جنوب، در شرایط سخت آبوهوایی و در محورهایی که پیشبینی نشده بود، با امکانات محدود و ابتدایی ایستادگی و پایمردی کردند تا نیروهایی که در بخشهای موشکی و پهپادی، زیر آتشهای سنگین به مأموریت خود ادامه دادند.
وی افزود: این نیروها با صدور احکام جدید، روحیه تازهای پیدا کردند و احساس عزت و غرور بیشتری در آنها شکل گرفت و برای ادامه این مسیر آمادگی بیشتری پیدا کردند.
مشاور فرمانده کل سپاه تصریح کرد: این احکام، بار دیگر همه نیروها را منسجم و آماده کرد و زمینه را برای یک رزم بزرگ دیگر فراهم آورد.
سردار نقدی در پایان این بخش گفت: شاید یکی از حکمتهای این تأخیر در صدور احکام نیز همین بوده است که در چنین مقطعی، روح تازه و روحیه آمادگی جدیدی به نیروهای مسلح کشور دمیده شود.
وی تأکید کرد: البته فرماندهان و نیروهایی که در جریان این اقدامات حضور داشتند، کار خود را متوقف نکرده بودند و با قدرت به مأموریتهای خود ادامه میدادند.
مشاور فرمانده کل سپاه با درود بر رزمندگان و نیروهای مسلح گفت: درود بر همه کسانی که در این مسیر برای دفاع از ایران اسلامی تلاش و فداکاری کردند.
فرماندهان نیروهای مسلح از پاکنهادترین و متواضعترین فرماندهان جهان هستند
سردار نقدی در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول چند دهه گذشته، در شرایط مختلف جنگی، در دوران دفاع مقدس و پس از آن در شرایط جنگ نرم و حوادث بزرگ، تجربیات فراوانی به دست آورده است و من میتوانم در پیشگاه خداوند شهادت دهم که اگر امروز در دنیا به دنبال فرماندهانی پاکنهادتر و درستکارتر از فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بگردید، نمونهای برتر از آنان پیدا نخواهید کرد.
وی افزود: فرماندهان نیروهای مسلح، انسانهایی باتقوا، بافضیلت، دارای فهم و درک بالا، دانشمند، سادهزیست و بسیار متواضع هستند؛ ویژگیهایی که در بسیاری از ارتشهای دنیا کمتر میتوان نمونه آن را مشاهده کرد.
مشاور فرمانده کل سپاه تصریح کرد: اینکه فرماندهانی در چنین سطوح بالایی، با وجود برخورداری از دانش و جایگاه علمی، تا این اندازه متواضع، افتاده و سادهزیست باشند، ویژگی ارزشمندی است و باید خداوند متعال را به خاطر این نعمت شکرگزار باشیم.
سردار نقدی ادامه داد: این ویژگیها به برکت نعمت ولایت و به دلیل آن است که اساس نظام جمهوری اسلامی بر پاکی و تقوا بنا شده است و خداوند متعال چنین ظرفیت و ویژگیهایی را در فرماندهان ما قرار داده است.
شهادت فرماندهان؛ موجب توقف و تضعیف نیروهای مسلح نشد
وی با اشاره به تلاش دشمن برای هدف قرار دادن فرماندهان گفت: دشمن نیز مشاهده کرده است که هرچه فرماندهان ما را هدف قرار میدهد، با واکنش شدیدتر و توان بیشتری مواجه میشود و اتفاقی که انتظار دارد، یعنی تضعیف جبهه مقابل، رخ نمیدهد.
مشاور فرمانده کل سپاه افزود: وقتی وارد میدان میشوید، نیروهایی که در ردههای پایینتر قرار دارند و چهبسا بیشتر در معرض خطر هستند، با انگیزه و اشتیاق بیشتری برای حضور در جهاد و انجام مأموریت آمادگی دارند.
وی اظهار کرد: روحیه رزمندگان به گونهای است که با وجود شهادت فرماندهان، احساس نمیکنند کار پایان یافته است؛ بلکه با انگیزه بیشتری وارد میدان میشوند و مأموریت خود را ادامه میدهند.
سردار نقدی تصریح کرد: هر اندازه دشمن فرماندهان را هدف قرار دهد، این رویش و ظرفیت در نیروهای مسلح وجود دارد و حوادث اخیر نیز این واقعیت را بهخوبی نشان داد.
وی افزود: همه مشاهده کردند که پس از شهادت فرماندهان، چه اتفاقی در جبهه افتاد. آیا در استحکام نیروهای مسلح و توان رزمی کشور، در جریان جنگ ۱۲ روزه، نسبت به حوادث قبلی کوچکترین سستی ایجاد شد؟ خیر؛ بلکه پاسخگویی نیروهای مسلح حتی بیشتر شد.
منبع: فارس