باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه- کسری طاهری مهاجم ملی پوش قبل از اقدام باشگاه نساجی برای خریدش از باشگاه روبین کازان با باشگاه پرسپولیس به توافق رسیده بود، اما در نهایت این بازیکن با تیم سپاهان به توافق نهایی دست یافت و قرار است پیراهن طلایی پوشان اصفهانی را در فصل جدید برتن کند.

این بازیکن بعد از اتفاقاتی که در مورد اقدام باشگاه نساجی در گرفتن رضایتنامه او از باشگاه روسی پیش آمد و به دلیل قانون پل نتوانست راهی پرسپولیس شود در نهایت در تمرینات نساجی شرکت کرد اما مشخص بود که باشگاه نساجی قصد حفظ این بازیکن را ندارد و با توجه به پولی که بابت رضایتنامه طاهری داده بودند به فکر فروش او بودند.

در نهایت باشگاه های نساجی و سپاهان با هم به توافق رسیده اند که کسری طاهری راهی اصفهان شود. باشگاه سپاهان شب گذشته یک پوستر نامشخص از رونمایی بازیکن جدید خود منتشر کرد که مربوط به همین کسری طاهری است.