باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو** در نشست خبری که شامگاه امروز در این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: ماکو ظرفیت آن را دارد که به محلی برای ورود، خروج و نگهداشت بخش قابل توجهی از کالاهای کشور تبدیل شود.
وی افزود: امروز رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تعدادی از اعضای این کمیسیون و معاونان وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی از مرز بازرگان و منطقه آزاد ماکو بازدید کردند تا ظرفیتهای این منطقه برای ایفای نقش به عنوان آلترناتیوی برای واردات و صادرات کالا در شرایط اضطراری، بهویژه در شرایطی که بنادر جنوبی با محدودیت مواجه میشوند، بررسی شود.
گروسی با بیان اینکه مناطق آزاد باید با نگاه فراملی به اقتصاد کشور فعالیت کنند، گفت: تهیه طرح جامع منطقه آزاد ماکو زمان زیادی به طول انجامید و پس از اصلاح ایرادات، این طرح سال گذشته در هیأت وزیران به تصویب رسید و ابلاغ شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ادامه داد: این منطقه از نظر مساحت بزرگترین منطقه آزاد کشور است و زیرساختهای لازم برای توسعه ترانزیت و جابهجایی کالا را در اختیار دارد.
او بیان کرد:همچنین زنجیره ارزش و تولید در منطقه شکل گرفته و در کنار تولید و برداشت محصولات کشاورزی، فرآوری این محصولات نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری منطقه آزاد ماکو اظهار کرد: زیرساختهای گردشگری در حال توسعه است و قرار است یک شرکت هواپیمایی نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در این منطقه سرمایهگذاری کند. توسعه گردشگری سلامت و گردشگری خرید از طریق ایجاد بازارچههای مرزی نیز در برنامههای منطقه آزاد ماکو قرار دارد.
برنامهریزی برای ایجاد ژئوپارک در ماکو
گروسی با اشاره به وجود ۲۷ اثر تاریخی ثبتشده در منطقه آزاد ماکو گفت: برنامهریزی برای ایجاد ژئوپارک در این منطقه نیز در حال انجام است.
وی با اشاره به تجربه مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف، اظهار کرد: تحول اقتصادی چین تا حد زیادی مدیون مناطق آزاد این کشور است؛ به عنوان نمونه، شنژن که زمانی یک روستای ماهیگیری بود، امروز به یکی از قطبهای بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو تأکید کرد: برای دستیابی به چنین تحولاتی باید از مدیریتهای چندگانه فاصله گرفت و مدیریت یکپارچه برای تأمین زیرساختهای مورد نیاز توسعه منطقه آزاد ماکو ایجاد کرد.
وی افزود: اراضی منطقه آزاد ماکو برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله معدن، صنعت، دامداری و گردشگری در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد.
گروسی با بیان اینکه در حال حاضر تنها سه منطقه آزاد اروند، ماکو و انزلی دارای طرح جامع هستند، گفت: طرح جامع منطقه آزاد ماکو در ۱۱ مهر سال گذشته در هیأت وزیران به تصویب رسید و افق اجرای آن ۲۰ ساله است. همین موضوع نیز باعث افزایش استقبال سرمایهگذاران شده، چراکه سرمایهگذاران از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برخوردار خواهند بود.
ماکو؛ نقطه تلاقی کریدورهای شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب
وی با تأکید بر ظرفیت بالای منطقه آزاد ماکو در حوزه ترانزیت اظهار کرد: این منطقه در نقطه تلاقی کریدور شرق به غرب، از چین تا اروپا، قرار دارد و کریدور شمال ـ جنوب نیز از این منطقه عبور میکند و ماکو میتواند از این موقعیت ژئوپلیتیکی برای توسعه تجارت و ترانزیت بهره ببرد.
گروسی ادامه داد: با آغاز جنگ تحمیلی سوم و ایجاد مشکلاتی در پهلوگیری کشتیها در بنادر جنوبی کشور، تردد در منطقه آزاد ماکو و پایانههای مرزی افزایش قابل توجهی داشته و میزان نوبتدهی برای تردد کامیونها نیز بیشتر شده است.
وی گفت: در حال حاضر خروج کامیونها از مرز به حدود ۴۰۰ دستگاه در روز و ورود کامیونها به حدود ۸۰۰ دستگاه در روز رسیده است. همچنین در ایام جنگ بیش از یک هزار و ۴۰۰ تن دارو صادر و بیش از سه هزار تن محصولات کشاورزی اساسی وارد کشور شده است.
مناطق آزاد باید سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی داشته باشند
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به عملکرد مناطق آزاد موفق جهان گفت: جبلعلی امارات سالانه بیش از ۹۰ میلیارد دلار صادرات مجدد (ریاکسپورت) دارد و مناطق آزاد کشور نیز باید بتوانند سهم مؤثرتری در تولید ناخالص داخلی داشته باشند.
گروسی تأکید کرد: مدیران مناطق آزاد باید مدیریت جامع همه دستگاههای مستقر و فعال در این مناطق را بر عهده داشته باشند، اما این قانون تاکنون به طور کامل اجرا نشده است، چراکه برخی دستگاهها از تمکین به مدیریت یکپارچه مناطق آزاد خودداری میکنند.
وی افزود: در جریان جنگ اخیر، بسیاری از مسئولان به اهمیت مناطق آزاد مرزی بیش از گذشته پی بردند. اکنون بیش از یک هزار و ۴۰۰ تن دارو از منطقه آزاد ماکو به سایر کشورها صادر میشود و ۱۸ منطقه آزاد در اطراف مرزهای کشور میتوانند به «شُشهای تنفس اقتصادی» کشور تبدیل شوند.
ظرفیت بالای گردشگری تاریخی ماکو
گروسی درباره ظرفیتهای تاریخی و گردشگری منطقه آزاد ماکو نیز گفت: سالانه حدود پنج تا ۶ هزار گردشگر خارجی از قرهکلیسا بازدید میکنند و گردشگرانی از کشورهای همسایه برای دیدن این اثر تاریخی به منطقه میآیند.
وی افزود: با انجام تبلیغات و معرفی مناسبتر ظرفیتهای گردشگری، امکان افزایش تعداد گردشگران خارجی وجود دارد. «کاخ سردار» نیز یکی دیگر از آثار ارزشمند تاریخی منطقه است که در مقطعی در معرض تخریب قرار داشت، اما سازمان منطقه آزاد ماکو نسبت به بازسازی آن اقدام کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در پاسخ به پرسشی درباره واردات خودرو اظهار کرد: پیش از این ۵۷۰ دستگاه خودرو با پلاک منطقه آزاد ماکو در این منطقه وجود داشت، اما طی هشت ماه گذشته ۸ هزار دستگاه خودرو وارد شده که بیشتر آنها هیبریدی هستند.
گروسی گفت: ورود خودروهای هیبریدی علاوه بر کمک به بهبود وضعیت محیط زیست، در افزایش ایمنی مسافران و ارتقای منظر شهری نیز مؤثر است. همچنین طی این مدت امکان تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ماکو در سطح استان آذربایجان غربی فراهم شده است.
ظرفیت افزایش ترانزیت کامیون از مرز بازرگان
وی درباره وضعیت ترانزیت کامیون از منطقه آزاد ماکو نیز گفت: حدود ۸۰ درصد کامیونهایی که وارد منطقه آزاد ماکو میشوند، با هدف ترانزیت تردد دارند و روزانه حدود ۶۰۰ دستگاه کامیون وارد کشور میشود.
گروسی ادامه داد: ظرفیت افزایش این میزان تا یک هزار دستگاه کامیون در روز نیز وجود دارد، اما تحقق آن منوط به این است که دولت ترکیه نیز اجازه تردد تعداد مشابهی از کامیونهای ایرانی را صادر کند.
به گفته وی، رکورد ترانزیت روزانه ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه کامیون نیز در منطقه آزاد ماکو ثبت شده است.
امکان قرارداد برای تولید هزار مگاوات برق خورشیدی
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای انرژی تجدیدپذیر منطقه گفت: تأمین برق شهرک صنعتی منطقه آزاد ماکو به صورت کامل از انرژی خورشیدی انجام میشود.
وی افزود: طی چند ماه گذشته نیز امکان انعقاد قراردادهای سرمایهگذاری برای افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی تا یک هزار مگاوات فراهم شده است.
گروسی در پایان تأکید کرد: مجموعه ظرفیتهای ترانزیتی، تجاری، صنعتی، گردشگری، کشاورزی و انرژی منطقه آزاد ماکو میتواند این منطقه را به یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور و مسیرهای جایگزین تجارت در شرایط اضطراری تبدیل کند.