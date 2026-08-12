باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - عبدالناصر همتی که برای شرکت در اجلاس بریکس به هندوستان سفر کرده است، ضمن قدردانی از تلاشهای این کشور در مدت ریاست بریکس افزود: همکاریهای خوبی بین کشورهای عضو بریکس در زمینههای پولی، بانکی و اقتصاد دیجیتال آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد: اجلاس بریکس مهمترین فرصت برای دیدار با مقامات کشورهای عضو بریکس است که کشورمان نیز بیشترین تبادلات و تعاملات پولی و بانکی را با آنها دارد.
همتی درخصوص مذاکرات بین اعضا در راستای همکاریهای پولی و مالی گفت: معتقدیم کشورهای عضو بریکس میتوانند با پولهای ملی با یکدیگر تبادلات تجاری داشته باشند و به دنبال این هستیم که همکاریهای پولی به صورت دوجانبه و سه جانبه با اعضا داشته باشیم.