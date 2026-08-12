رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: مهم‌ترین نتیجه همکاری‌های کشورهای عضو بریکس، تاسیس بانک توسعه نوین (بانک بریکس) است که ایران نیز به زودی عضو این بانک خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عبدالناصر همتی که برای شرکت در اجلاس بریکس به هندوستان سفر کرده است، ضمن قدردانی از تلاش‌های این کشور در مدت ریاست بریکس افزود: همکاری‌های خوبی بین کشورهای عضو بریکس در زمینه‌های پولی، بانکی و اقتصاد دیجیتال آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجلاس بریکس مهم‌ترین فرصت برای دیدار با مقامات کشورهای عضو بریکس است که کشورمان نیز بیشترین تبادلات و تعاملات پولی و بانکی را با آنها دارد.

همتی درخصوص مذاکرات بین اعضا در راستای همکاری‌های پولی و مالی گفت: معتقدیم کشورهای عضو بریکس می‌توانند با پول‌های ملی با یکدیگر تبادلات تجاری داشته باشند و به دنبال این هستیم که همکاری‌های پولی به صورت دوجانبه و سه جانبه با اعضا داشته باشیم.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترانزیت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
این وسط چی گیر مردم میاد
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
خب چیکار کنیم
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
به لطف زحمات شهید رئیسی
۵
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۸ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
فقط خجالت بکش
۰
۲۴
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