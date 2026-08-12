\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0644\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0626\u0648\u0641 \u0639\u0644\u06cc\u0647\u200c\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0648 \u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0627\u0645 \u0686\u0647\u0644\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u062a\u062f\u0641\u06cc\u0646 \u00ab\u0622\u0642\u0627\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u00bb\u060c \u0646\u0645\u0627\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0627\u0642 \u062f\u0627\u0631\u0627\u0644\u0630\u06a9\u0631 \u0648 \u0622\u0631\u0627\u0645\u06af\u0627\u0647 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u067e\u0627\u06a9 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n