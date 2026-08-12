باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حال‌وهوای زائران رضوی در مزار رهبر شهید انقلاب + فیلم

قاب‌هایی از حال و هوای زائران مزار نورانی رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی در شب شهادت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) را مشاهده می‌کنید.

باشگله خبرنگاران جوان - در سالروز شهادت امام رئوف علیه‌السلام و در آستانه ایام چهلمین روز تدفین «آقای شهید ایران»، نما‌هایی از رواق دارالذکر و آرامگاه پیکر پاک رهبر شهید انقلاب منتشر شده است.

مطالب مرتبط
حال‌وهوای زائران رضوی در مزار رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

دغدغه‌های رهبر شهید انقلاب برای حفظ فرهنگ و ادبیات فارسی + فیلم

حال‌وهوای زائران رضوی در مزار رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

تصاویری از حضور زائران رضوی در آرامگاه رهبر شهید انقلاب + فیلم

حال‌وهوای زائران رضوی در مزار رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

سومین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و بازداشت ده‌ها فلسطینی + فیلم
۵۴۴

یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و بازداشت ده‌ها فلسطینی + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
تنگه هرمز؛ ابزار قدرت ایران از نگاه مردم + فیلم
۵۲۸

تنگه هرمز؛ ابزار قدرت ایران از نگاه مردم + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس برای فرار از بحران به دنبال تعامل با ایران هستند + فیلم
۴۰۷

کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس برای فرار از بحران به دنبال تعامل با ایران هستند + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی گسترده در بریتانیا + فیلم
۳۱۹

آتش‌سوزی گسترده در بریتانیا + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
آغاز برداشت نخود در شهرستان طارم + فیلم
۳۱۴

آغاز برداشت نخود در شهرستان طارم + فیلم

۲۳ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha