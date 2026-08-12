کره شمالی یک موشک بالستیک را از منطقه وونسان به سمت دریای شرقی شلیک کرده که بیش از ۷۰۰ کیلومتر پرواز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ارتش کره جنوبی روز چهارشنبه اعلام کرد که کره شمالی یک موشک بالستیک را به سمت دریا در سواحل شرقی شبه جزیره کره شلیک و این موشک بیش از ۷۰۰ کیلومتر پرواز کرده است.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی این موشک را حدود ساعت ۶ صبح چهارشنبه به وقت محلی (۲۱:۰۰ به وقت گرینویچ سه‌شنبه) از منطقه وونسان شلیک کرده است.

این نهاد افزود که ارتش کره جنوبی نظارت خود را تشدید کرده و برای پرتاب‌های احتمالی بیشتر در حالت آماده‌باش است، ضمن اینکه اطلاعات را از نزدیک با آمریکا و ژاپن به اشتراک می‌گذارد.

خبرگزاری دولتی ان‌اچ‌کی ژاپن گزارش داد که این موشک «ظاهرا در دریا، خارج از منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن، سقوط کرده است».

این پرتاب در حالی صورت می‌گیرد که سئول و واشنگتن قصد دارند از ۱۷ تا ۲۷ آگوست رزمایش‌های نظامی مشترک گسترده‌ای را برای آمادگی در برابر قابلیت‌های هسته‌ای و نظامی رو به رشد پیونگ یانگ انجام دهند.

کره شمالی این رزمایش‌های سالانه را در سال‌های گذشته محکوم کرده و آنها را تحریک‌آمیز توصیف کرده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: کره شمالی ، کره جنوبی ، آزمایش موشک
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