باشگاه خبرنگاران جوان - جنگ غزه شکاف بر سر سیاست آمریکا در قبال اسرائیل را عمیق‌تر کرده و به‌ویژه در میان دموکرات‌ها، حمایت از فلسطینیان را به موضوعی مهم در رقابت‌های انتخاباتی تبدیل کرده است. آیپک که دهه‌ها نفوذ خود را از طریق لابی‌گری، ارتباط با قانون‌گذاران و حمایت سیاسی از اسرائیل گسترش داده بود، از سال ۲۰۲۱ با ورود مستقیم‌تر به انتخابات و سرمایه‌گذاری گسترده در رقابت‌های کنگره، به یکی از بازیگران مالی مهم انتخابات آمریکا تبدیل شد. این گروه در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۴ نیز ده‌ها میلیون دلار برای حمایت از نامزد‌های همسو با اسرائیل هزینه کرد و در شکست برخی چهره‌های مترقی و حامی حقوق فلسطینیان نقش داشت.

با این حال، افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به جنگ غزه، هزینه سیاسی ارتباط آشکار با آیپک را برای برخی نامزد‌ها بالا برده است. این گروه در واکنش، بخشی از فعالیت‌های انتخاباتی خود را از طریق گروه‌های ظاهراً مستقل و با تمرکز بر موضوعات داخلی دنبال کرده و در تبلیغات انتخاباتی نیز کمتر مستقیماً به اسرائیل پرداخته است. این تحولات نشان می‌دهد راهبردی که آیپک طی دهه‌ها بر پایه حمایت بی‌چون‌وچرا از اسرائیل بنا کرده بود، اکنون با جامعه‌ای روبه‌روست که نگاه آن به جنگ غزه و روابط آمریکا و اسرائیل در حال تغییر است؛ تغییری که می‌تواند آینده نفوذ این لابی در واشنگتن را تحت تأثیر قرار دهد.